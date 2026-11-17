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Virginia Fonseca quebra silêncio sobre rumores com Neymar e piloto: 'Ficaria até 2028 desmentindo'

Virginia Fonseca quebra silêncio sobre rumores com Neymar e piloto: “Ficaria até 2028 desmentindo”

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 23:34

Coluna de Fábia Oliveira afirma que Virginia Fonseca e Neymar teriam ficado em uma festa reservada antes do GP de São Paulo Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca decidiu comentar a onda de rumores envolvendo sua vida pessoal. Nesta terça-feira (17), a influenciadora usou as redes sociais para ironizar as especulações recentes sobre supostos relacionamentos com o jogador Neymar e o piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto. Sem citar diretamente os dois nomes na publicação, ela afirmou que não teria tempo para desmentir todas as informações que circulam sobre ela.

“É tanta mentira que até eu estou começando acreditar... imagina se eu viesse aqui desmentir TODAS!!!!! Ficaria até 2028 desmentindo, facilmente”, escreveu nos Stories do Instagram.

Na sequência, Virginia explicou que costuma se manifestar publicamente quando os comentários envolvem seus três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do antigo relacionamento com o cantor Zé Felipe. “Mas ainda bem que vocês que me seguem sabem q eu só me pronuncio quando é sobre meus filhos!!! Quando sou eu, podem me xingar e inventar mentiras até a quinta geração que eu não me importo”, acrescentou.

César Ramos, piloto da Stock Car apontado como affair de Virginia 1 de 11

O desabafo acontece após a influenciadora ter sido associada a Neymar. Segundo informações divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, os dois teriam trocado beijos durante uma festa privada em São Paulo, realizada no período do Grande Prêmio de Fórmula 1. O evento teria proibido a entrada de celulares.

A assessoria de Virginia negou categoricamente a informação e classificou os relatos como falsos. O próprio Neymar também se manifestou nas redes sociais, rejeitou os rumores e pediu para não ser envolvido em polêmicas sem fundamento.

Outro nome associado à influenciadora foi o do piloto argentino Franco Colapinto. Em comunicado, a equipe de Virginia afirmou que ela também negava qualquer envolvimento com o automobilista e criticou a divulgação de especulações como se fossem fatos.

Na publicação desta terça, a influenciadora reforçou que não pretende responder individualmente a comentários e informações sobre sua intimidade. A exceção, segundo ela, são situações que envolvem as crianças.