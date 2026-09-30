Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia Fonseca rebate crítica de internauta após ser chamada de ‘brega’

Influenciadora compartilhou o comentário recebido nas redes sociais e respondeu à provocação com ironia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 22:20

Virginia Fonseca é alvo de ação do MPDFT relacionada à publicidade de apostas online
Virginia Fonseca rebateu uma internauta que a chamou de “brega” nas redes sociais Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca reagiu a uma crítica recebida nas redes sociais nesta quarta-feira (30). A influenciadora foi chamada de “muito brega” por uma internauta e decidiu compartilhar o comentário em seus stories, acompanhado de uma resposta irônica.

Ao publicar uma foto da internauta, Virginia afirmou que recebeu a crítica como um elogio, em tom de provocação. A influenciadora ainda brincou sobre estar em um dia mais disposta a responder aos haters.

legenda curta Virginia Fonseca rebateu uma internauta Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza

Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
1 de 16
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram

A reação aconteceu em meio a outro episódio envolvendo Virginia que também repercute nas redes. A influenciadora move um processo de R$ 100 mil contra o jornalista Leo Dias, após declarações feitas por ele sobre sua vida pessoal.

Leia mais

Luísa Mell compara Cauã Reymond a Leonardo DiCaprio após suposto affair com jovem

Cantor Netinho é internado após volta do câncer; saiba estado de saúde

Aprenda a fazer um bolo de pudim super cremoso e com calda de caramelo

Illy e Moreno Veloso apresentam ‘No Mar da Bahia’ com repertório de grandes compositores

Viúva de Bruno Avelar compartilha últimas mensagens enviadas ao marido antes da tragédia

Em participação no programa ‘Melhor da Tarde’, Leo Dias reconheceu que errou nas declarações e afirmou que já havia pedido desculpas a Virginia antes de receber a notificação judicial. O jornalista também declarou que pretende recorrer à Justiça contra pessoas que, segundo ele, fazem acusações sem apresentar provas.

O processo movido por Virginia ainda tramita na Justiça. A indenização solicitada pela influenciadora depende de decisão judicial.

Leia mais

Imagem - Morre Otto Sirgo, ícone das novelas mexicanas, aos 79 anos

Morre Otto Sirgo, ícone das novelas mexicanas, aos 79 anos

Imagem - Rayssa Leal e Lucas Pinheiro participam do 'Altas Horas' pela primeira vez

Rayssa Leal e Lucas Pinheiro participam do 'Altas Horas' pela primeira vez

Imagem - Aos 84 anos, Paul McCartney compara fim dos Beatles a demissão de emprego: 'Assustador'

Aos 84 anos, Paul McCartney compara fim dos Beatles a demissão de emprego: 'Assustador'

Mais recentes

Imagem - Luísa Mell compara Cauã Reymond a Leonardo DiCaprio após suposto affair com jovem

Luísa Mell compara Cauã Reymond a Leonardo DiCaprio após suposto affair com jovem
Imagem - Morre Otto Sirgo, ícone das novelas mexicanas, aos 79 anos

Morre Otto Sirgo, ícone das novelas mexicanas, aos 79 anos
Imagem - Aprenda a fazer um bolo de pudim super cremoso e com calda de caramelo

Aprenda a fazer um bolo de pudim super cremoso e com calda de caramelo