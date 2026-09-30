FAMOSOS

Virginia Fonseca rebate crítica de internauta após ser chamada de ‘brega’

Influenciadora compartilhou o comentário recebido nas redes sociais e respondeu à provocação com ironia

Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 22:20

Virginia Fonseca rebateu uma internauta que a chamou de “brega” nas redes sociais Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca reagiu a uma crítica recebida nas redes sociais nesta quarta-feira (30). A influenciadora foi chamada de “muito brega” por uma internauta e decidiu compartilhar o comentário em seus stories, acompanhado de uma resposta irônica.

Ao publicar uma foto da internauta, Virginia afirmou que recebeu a crítica como um elogio, em tom de provocação. A influenciadora ainda brincou sobre estar em um dia mais disposta a responder aos haters.

legenda curta Virginia Fonseca rebateu uma internauta Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza 1 de 16

A reação aconteceu em meio a outro episódio envolvendo Virginia que também repercute nas redes. A influenciadora move um processo de R$ 100 mil contra o jornalista Leo Dias, após declarações feitas por ele sobre sua vida pessoal.

Em participação no programa ‘Melhor da Tarde’, Leo Dias reconheceu que errou nas declarações e afirmou que já havia pedido desculpas a Virginia antes de receber a notificação judicial. O jornalista também declarou que pretende recorrer à Justiça contra pessoas que, segundo ele, fazem acusações sem apresentar provas.