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Virginia Fonseca recebe buquê de rosas vermelhas e intriga seguidores com bilhete misterioso

De volta a Goiânia após viagem a Nova York, influenciadora mostrou o presente nas redes sociais, mas não revelou quem enviou as flores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 21:20

Virginia Fonseca é alvo de ação do MPDFT relacionada à publicidade de apostas online
Virginia está solteira desde outubro Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca deixou os seguidores curiosos nesta segunda-feira (2) ao compartilhar um presente misterioso. Após retornar de Nova York, nos Estados Unidos, a influenciadora recebeu um grande buquê de rosas vermelhas acompanhado de um cartão. A publicação levantou especulações sobre um possível novo romance.

Nos Stories do Instagram, a empresária mostrou o arranjo, mas preferiu não revelar a identidade do remetente. Na postagem, ela acrescentou emojis de coração e encantamento, sem dar pistas sobre quem teria enviado as flores.

Virginia se fantasia de coelhinha para o Halloween

Influenciadora investiu em look rosa para a data por Reproduçaõ | Instagram
Influenciadora investiu em look rosa para a data por Reproduçaõ | Instagram
Influenciadora investiu em look rosa para a data por Reproduçaõ | Instagram
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Influenciadora investiu em look rosa para a data por Reproduçaõ | Instagram
Influenciadora investiu em look rosa para a data por Reproduçaõ | Instagram
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Influenciadora investiu em look rosa para a data por Reproduçaõ | Instagram

O mistério foi suficiente para movimentar os comentários nas redes sociais. Parte dos internautas passou a especular se o presente seria uma demonstração de interesse amoroso. Até o momento, porém, Virginia não confirmou essa possibilidade.

Virginia está solteira desde outubro

A curiosidade em torno do buquê surge pouco mais de um mês após o fim do relacionamento da influenciadora com o jogador Vini Jr.. O término foi anunciado no início de outubro, e os dois não voltaram a assumir publicamente uma relação.

Na ocasião, a equipe de Virginia informou que a decisão foi tomada em comum acordo e sem desentendimentos. Depois da separação, os dois deixaram de se seguir no Instagram e apagaram registros em que apareciam juntos.

Apesar das especulações sobre o presente, não há confirmação de que as rosas tenham sido enviadas por um novo pretendente ou de que exista um romance em andamento.

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