NOVO ROMANCE?

Virginia Fonseca recebe rosas vermelhas em meio a rumores de affair com jogador de 20 anos

Influenciadora exibiu presente nas redes sociais, mas manteve em segredo a identidade do remetente

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 21:26

Virginia Fonseca exibiu novo buquê de rosas vermelhas nas redes sociais Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca, de 27 anos, voltou a despertar a curiosidade dos seguidores ao compartilhar uma foto de um buquê de rosas vermelhas nesta quarta-feira (25). O presente misterioso chega em meio aos rumores de um possível romance com o jogador de futebol Kauã Elias, de 20 anos.

“Amo receber rosas”, escreveu a influenciadora nos Stories do Instagram, acompanhando a publicação com um emoji de coração branco. Virginia, no entanto, não revelou quem enviou as flores.

Virginia posa de biquíni e chama atenção nas redes sociais 1 de 5

Solteira desde o término com Vini Jr., a apresentadora passou a ser apontada como possível affair de Kauã após os dois serem vistos no mesmo camarote durante o Caldas Country Festival, em Caldas Novas, Goiás.

O atacante do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, também foi visto na companhia de pessoas próximas à influenciadora. Os dois já haviam interagido nas redes sociais em outubro.

Virginia mantém mistério sobre admirador

Esta não é a primeira vez que a empresária recebe flores sem identificar o remetente. No início de novembro, ela exibiu outro buquê de rosas ao som de 'Entregador de Flor', música da dupla Diego & Victor Hugo.

Na ocasião, além das especulações envolvendo Kauã Elias, Virginia também foi apontada como affair do piloto César Ramos, com quem teria ficado em uma festa após a Fórmula 1, em São Paulo.

Em outra ocasião, seguidores chegaram a especular que as flores teriam sido enviadas pelo ex-namorado Vini Jr.