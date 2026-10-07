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Virginia Fonseca revela hábito como mãe de meninas: ‘Tem gente que acha brega, mas eu amo’

Influenciadora usou as redes sociais para contar sobre hábito com as filhas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:02

Virginia Fonseca com as filhas, Maria Alice e Maria Flor
Virginia Fonseca com as filhas, Maria Alice e Maria Flor Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca, de 27 anos, revelou um hábito que não abre mão com as filhas. A influenciadora usou seu perfil no Instagram, na terça-feira (6), para contar que veste Maria Flor, de 3 anos, e Maria Alice, de 5 anos.

Mesmo alguns considerando “cafona”, a influenciadora faz questão de manter o hábito com as pequenas. “Eu não tenho gêmeas, mas compro as roupas todas iguais. Tem gente que acha brega, mas eu amo”, escreveu.

Filhos de Virginia e Zé Felipe

Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na área externa da mansão em brincadeira com os filhos por Reprodução
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhas por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram
Virginia, Maria Flor e Maria Alice por Reprodução | Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
1 de 18
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram

Além disso, é comum também combinar o próprio look e do caçula durante momentos em família. Virginia e o ex-marido, Zé Felipe, são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, de dois.

A influenciadora tem se dedicado ao trabalho com empresária de sua marca de cosméticos, WePink. Com maior flexibilidade na agenda, Virginia tem conseguido fazer viagens com maior frequência para Madri, na Espanha, onde mora o namorado, o jogador de futebol Vini Jr.

Tags:

Virginia Virginia Fonseca

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