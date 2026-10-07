Virginia Fonseca revela hábito como mãe de meninas: ‘Tem gente que acha brega, mas eu amo’

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Felipe Sena
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:02
Virginia Fonseca, de 27 anos, revelou um hábito que não abre mão com as filhas. A influenciadora usou seu perfil no Instagram, na terça-feira (6), para contar que veste Maria Flor, de 3 anos, e Maria Alice, de 5 anos.
Mesmo alguns considerando “cafona”, a influenciadora faz questão de manter o hábito com as pequenas. “Eu não tenho gêmeas, mas compro as roupas todas iguais. Tem gente que acha brega, mas eu amo”, escreveu.
Filhos de Virginia e Zé Felipe
Além disso, é comum também combinar o próprio look e do caçula durante momentos em família. Virginia e o ex-marido, Zé Felipe, são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, de dois.
A influenciadora tem se dedicado ao trabalho com empresária de sua marca de cosméticos, WePink. Com maior flexibilidade na agenda, Virginia tem conseguido fazer viagens com maior frequência para Madri, na Espanha, onde mora o namorado, o jogador de futebol Vini Jr.