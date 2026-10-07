MÃE E FILHAS

Virginia Fonseca revela hábito como mãe de meninas: ‘Tem gente que acha brega, mas eu amo’

Influenciadora usou as redes sociais para contar sobre hábito com as filhas

Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:02

Virginia Fonseca com as filhas, Maria Alice e Maria Flor Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca, de 27 anos, revelou um hábito que não abre mão com as filhas. A influenciadora usou seu perfil no Instagram, na terça-feira (6), para contar que veste Maria Flor, de 3 anos, e Maria Alice, de 5 anos.

Mesmo alguns considerando “cafona”, a influenciadora faz questão de manter o hábito com as pequenas. “Eu não tenho gêmeas, mas compro as roupas todas iguais. Tem gente que acha brega, mas eu amo”, escreveu.

Filhos de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

Além disso, é comum também combinar o próprio look e do caçula durante momentos em família. Virginia e o ex-marido, Zé Felipe, são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, de dois.