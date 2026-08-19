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Virginia Fonseca tem mala com produtos de beleza retida na Espanha e desiste de recuperar produtos: 'Perdi tudo'

Empresária afirmou que não pretende cumprir o procedimento para retirar a bagagem

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 09:14

Virginia Fonseca
Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca passou por um imprevisto na Espanha. A empresária contou que teve uma mala recheada de produtos de sua marca de beleza retida pela alfândega do país e que aguarda a aduana calcular a taxa para liberação. Ela está em Madri, onde se encontrou com o namorado, o jogador Vini Jr.

"Vocês querem passar mal, gente? Sabe o que aconteceu? Trouxe mala com os produtos. A mala não foi parada? Tá presa lá. Acho que eles vão fazer os cálculos para eu pagar, aí eu consegui pegar os lançamentos que eu trouxe comigo", disse ela, que conseguiu "salvar" apenas um perfume. "É isso. É o que temos", completou.

Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
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Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram

A influenciadora ainda brincou com a situação: "Vou ter que pagar pelos meus próprios produtos".

Virginia costuma divulgar os cosméticos da marca em seus Stories, incorporando os itens à própria rotina de cuidados. Dessa vez, porém, a viagem acabou fazendo com que parte dos produtos ficasse retida pelas autoridades espanholas.

Por que a mala foi retida?

No Brasil, a entrada de grandes quantidades de produtos repetidos na bagagem pode levantar questionamentos da fiscalização, principalmente quando os itens indicam possível destinação comercial ou quando as regras de declaração e cota não são cumpridas.

Na manhã desta quarta-feira, 19, Virginia voltou a falar sobre o assunto e comparou o procedimento da Espanha com o que está acostumada a enfrentar no Brasil.

Segundo a empresária, no Brasil ela pagaria a eventual tributação e poderia retirar os produtos. Na Espanha, porém, afirmou que teria que contratar uma pessoa para realizar o procedimento necessário junto à alfândega.

"Minhas coisas estão presas e eu não vou pegar porque aqui é diferente. No Brasil, [a Receita Federal] me taxaria, e eu pagaria e levaria embora. Aqui, não. Querem que eu contrate uma pessoa pra ir lá fazer esse serviço para ver quanto eu tenho que pagar, para eu pagar e retirar os produtos, no caso. Não vou fazer isso. Perdi os produtos tudo, gente. Tudo! Eu tô triste", lamentou.

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Virginia Virginia Fonseca

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