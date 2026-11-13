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Virginia Fonseca vai a festa em Salvador e pode reencontrar piloto apontado como affair

Influenciadora confirmou presença no aniversário de Juan Morais, neste sábado (14); César Ramos também estará no evento após os dois serem flagrados aos beijos em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 18:20

Virginia Fonseca é apontada como affair de piloto da Stock Car César Ramos
Virginia Fonseca é apontada como affair de piloto da Stock Car César Ramos Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca já tem compromisso marcado em Salvador neste fim de semana. A influenciadora confirmou presença no aniversário de Juan Morais, que acontece neste sábado (14), na capital baiana. A festa também pode marcar um novo encontro com o piloto de Stock Car César Ramos, com quem ela foi vista aos beijos durante uma comemoração após o Grande Prêmio de São Paulo, no último domingo (8).

A confirmação foi feita pela própria Virginia nas redes sociais. Em uma publicação do aniversariante, ela demonstrou animação para o evento: “Vamossss curtir mto!!! Q Deus abençoe sua vida sempre”, escreveu. A influenciadora também compartilhou um vídeo em que aparece escolhendo a roupa para a ocasião.

César Ramos também comentou na postagem de Juan Morais. “Lá eleee”, escreveu o piloto. O aniversariante é amigo de César e foi quem apresentou os dois.

Virginia Fonseca chega de helicóptero ao GP de Fórmula 1

Virginia Fonseca chega de helicóptero ao GP de Fórmula 1 por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca chega de helicóptero ao GP de Fórmula 1 por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca chega de helicóptero ao GP de Fórmula 1 por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca chega de helicóptero ao GP de Fórmula 1 por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca chega de helicóptero ao GP de Fórmula 1 por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca chega de helicóptero ao GP de Fórmula 1 por Reprodução/Instagram

A aproximação entre Virginia e o piloto ganhou repercussão depois da festa realizada após o GP de São Paulo de Fórmula 1. Segundo informações do Portal LeoDias, os dois dançaram juntos e trocaram beijos durante a comemoração. Em determinado momento, teriam se afastado dos demais convidados para ficar em um espaço reservado.

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O contato, no entanto, teria começado meses antes. Em março deste ano, quando Virginia ainda namorava o jogador Vini Jr., os dois estiveram no mesmo evento, em Goiânia. Na ocasião, segundo relatos publicados pelo portal, a influenciadora demonstrou interesse em conhecer César e procurou um promoter para descobrir quem era o piloto. Juan Morais teria feito a apresentação.

Apesar da aproximação, fontes ouvidas pelo Portal LeoDias afirmaram que Virginia e César ainda não assumiram um relacionamento sério. Até o momento, o envolvimento teria se limitado a encontros e demonstrações de interesse.

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