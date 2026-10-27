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Virginia mostra apartamento de Zé Felipe com elevador para carros em Miami e debocha: ‘Até que tem bom gosto’

Influenciadora mostrou apartamento de luxo que Zé Felipe lhe emprestou para sua temporada em Miami

Felipe Sena

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 16:21

Virginia mostra apartamento de Zé Felipe em Miami Crédito: Reprodução | Instagram

Nas redes sociais, Virginia revelou que está hospedada no apartamento do ex-marido, Zé Felipe, que o cantor emprestou para ela, em Miami, nos Estados Unidos.

Na manhã desta terça-feira (27), a influenciadora compartilhou um vídeo no feed do Instagram, mostrando detalhes do imóvel e aproveitou a ocasião para brincar com o cantor.

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"Quando seu ex-marido te empresta o apartamento dele em Miami", escreveu a influenciadora ao legendar o vídeo nas redes sociais.

Durante o passeio pelo imóvel, Virginia mostrou a decoração e a organização dos ambientes, dublando o famoso áudio de Carminha, da novela Avenida Brasil, exibida pela TV Globo em 2012.

“Tudo tão arrumadinho. Até que a cachorra tem bom gosto”, diz a dublagem do áudio, em tom bem humorado.

Entre os ambientes, chamou atenção, o hall de entrada do prédio, que tem um elevador especificamente para carros. O morador do residencial, apenas estaciona o carro no elevador e sobe até o hall de entrada do apartamento.