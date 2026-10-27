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Virginia mostra apartamento de Zé Felipe com elevador para carros em Miami e debocha: ‘Até que tem bom gosto’

Influenciadora mostrou apartamento de luxo que Zé Felipe lhe emprestou para sua temporada em Miami

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 16:21

Virginia mostra apartamento de Zé Felipe em Miami
Virginia mostra apartamento de Zé Felipe em Miami Crédito: Reprodução | Instagram

Nas redes sociais, Virginia revelou que está hospedada no apartamento do ex-marido, Zé Felipe, que o cantor emprestou para ela, em Miami, nos Estados Unidos.

Na manhã desta terça-feira (27), a influenciadora compartilhou um vídeo no feed do Instagram, mostrando detalhes do imóvel e aproveitou a ocasião para brincar com o cantor.

Virginia mostra apartamento de Zé Felipe em Miami

Confira detalhes do apartamento de cantor por Reprodução | Instagram
Confira detalhes do apartamento de cantor por Reprodução | Instagram
Confira detalhes do apartamento de cantor por Reprodução | Instagram
Confira detalhes do apartamento de cantor por Reprodução | Instagram
Confira detalhes do apartamento de cantor por Reprodução | Instagram
Confira detalhes do apartamento de cantor por Reprodução | Instagram
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Confira detalhes do apartamento de cantor por Reprodução | Instagram

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"Quando seu ex-marido te empresta o apartamento dele em Miami", escreveu a influenciadora ao legendar o vídeo nas redes sociais.

Durante o passeio pelo imóvel, Virginia mostrou a decoração e a organização dos ambientes, dublando o famoso áudio de Carminha, da novela Avenida Brasil, exibida pela TV Globo em 2012.

“Tudo tão arrumadinho. Até que a cachorra tem bom gosto”, diz a dublagem do áudio, em tom bem humorado.

Entre os ambientes, chamou atenção, o hall de entrada do prédio, que tem um elevador especificamente para carros. O morador do residencial, apenas estaciona o carro no elevador e sobe até o hall de entrada do apartamento.

Virginia e Zé Felipe mantém uma relação de amizade após separação que aconteceu em maio de 2025. Desde então, os dois continuam em contato e compartilham a criação dos três filhos: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 4, e José Leonardo, de 2.

Tags:

zé Felipe Virginia

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