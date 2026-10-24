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Virginia pede doações a seguidores após apartamento da babá dos filhos pegar fogo e ficar destruído

Jaqueline Bianca perdeu móveis e teve a estrutura do imóvel comprometida após incêndio em Goiânia; suspeita é de curto-circuito em carregador de celular

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 17:46

Babá dos filhos de Virginia teve apartamento destruído pelo fogo
Babá dos filhos de Virginia teve apartamento destruído pelo fogo Crédito: Reprodução

Um incêndio destruiu o apartamento de Jaqueline Bianca, uma das babás dos filhos da influenciadora Virginia Fonseca, em Goiânia. O fogo atingiu o imóvel na quinta-feira (22), enquanto a profissional e os filhos estavam fora de casa. Diante dos prejuízos, Virginia usou as redes sociais nesta sexta-feira (23) para pedir doações aos seguidores e anunciou que também contribuirá financeiramente para ajudar a funcionária.

A residência fica em um condomínio no Setor Goiânia Viva. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Jaqueline mostrou os estragos provocados pelas chamas. As imagens revelam paredes escurecidas, móveis danificados e parte do teto comprometida.

Virginia compartilhou a gravação com seus mais de 56,8 milhões de seguidores no Instagram e incentivou a mobilização para ajudar na recuperação do imóvel. "Quem puder ajudar doando qualquer valor... Também irei fazer a minha parte", escreveu a influenciadora.

Detalhes do bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe

Bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução
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Bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução

Segundo Jaqueline, o incêndio aconteceu depois que ela saiu para uma consulta médica. A filha também havia deixado o apartamento quando as chamas começaram. Os vizinhos perceberam a situação e conseguiram controlar o fogo antes que ele se espalhasse ainda mais. Apesar da destruição, ninguém ficou ferido.

A causa do incêndio ainda não foi confirmada. Jaqueline suspeita que um curto-circuito em um carregador conectado à tomada, no quarto dos filhos, possa ter iniciado as chamas.

A profissional explicou que os danos vão além dos móveis e objetos pessoais. A instalação elétrica precisará ser refeita, assim como parte do acabamento interno da residência. "No estado que está meu apartamento, não podemos ficar aqui dentro. Temos que refazer toda a fiação, refazer tudo, o gesso caiu todo. É muito serviço pra gente", relatou, emocionada.

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Sem condições de permanecer no imóvel, Jaqueline decidiu recorrer às redes sociais para pedir ajuda. Ela contou que não possui mais seguro residencial, já que a cobertura estava limitada aos primeiros cinco anos do financiamento. "Peço que quem puder ajudar, me ajude. Tudo que entrar, ajuda. Não tenho mais seguro, ele era válido apenas nos primeiros cinco anos de financiamento. O que puderem ajudar, vai ser de bom tamanho", afirmou.

A situação também sensibilizou Margareth Serrão, mãe de Virginia, que deixou uma mensagem de apoio à babá nas redes sociais. "Sentimentos muito tia Jack. Graças a Deus foi só bens materiais, você e seus filhos estão bem. Você vai conseguir tudo de novo", escreveu.

Jaqueline é uma das profissionais responsáveis pelos cuidados com os três filhos de Virginia: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

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