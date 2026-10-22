Virginia prepara festa de R$ 4 milhões para Maria Flor com show de Safadão, 300 mil lâmpadas e tema Rapunzel; veja como será

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Heider Sacramento
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17:56
Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completa 4 anos nesta quinta-feira (22) e vai comemorar a data com uma festa inspirada em Rapunzel, princesa favorita da menina. A celebração acontece em uma casa de eventos em Goiânia, Goiás, com decoração grandiosa e atrações musicais para animar convidados de todas as idades.
Um dos destaques do cenário é um céu estrelado formado por 300 mil pontos de luz, criado pela decoradora Tana Lobo. O projeto também recria a torre em que Rapunzel vive no início da animação Enrolados, da Disney.
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Segundo a profissional, o desafio foi desenvolver e executar a estrutura em apenas sete dias úteis, prazo dado por Virginia para a criação, produção e montagem do ambiente.
Além da decoração inspirada no universo da princesa, a festa terá a presença de personagens da Disney para receber as crianças. A programação musical inclui apresentações da dupla sertaneja Felipe & Rodrigo e do cantor Wesley Safadão, com atrações previstas para animar a comemoração até a noite.
Maria Flor é a filha do meio de Virginia e Zé Felipe. A festa marca os quatro anos da menina em meio à expectativa dos fãs da família, que acompanham os detalhes da celebração pelas redes sociais.