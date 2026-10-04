ESTÉTICA

Virginia, Sabrina Sato e mais se rendem ao ‘bumbum de colágeno’: especialista explica como funciona procedimento estético

Procedimento menos invasivo que a cirurgia, tem conquistado as celebridades e pode ter mais procura com a chegada do verão

Felipe Sena

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:49

Famosas aderiram a novo procedimento estético Crédito: Reprodução | Instagram

Com a chegada do “quiet luxury”, “minimalismo” e outras tendências de moda, até mesmo o comportamento e consumo das mulheres têm mudado ao longo dos últimos anos.

Retirada de silicone dos seios, dos glúteos e até mesmo uso de maquiagens mais discretas e naturais tem repercutido nas redes sociais. Essa onda chegou até mesmo nas clínicas de estéticas.

Bruna Biancardi mostra resultado do procedimento no glúteo 1 de 13

Se antes, as famosas optavam por seios maiores e glúteos grandes, agora a cirurgia invasiva foi deixada de lado e deu lugar a um novo procedimento estético, o “bumbum de colágeno”.

Na última semana, Virginia Fonseca explicou nas redes sociais que realizou um novo preenchimento nos glúteos, mas apenas estimulando a produção de colágeno na região. Sabrina Sato, Deborah Secco e outras famosas também optaram pelo procedimento estético.

Em entrevista ao jornal CORREIO, a dermatologista Marília Acioli, explicou detalhes do procedimento estético. Segundo a especialista, o bioestimulador de colágeno oferece o que não é possível com uma cirurgia invasiva.

“O bioestimulador de colágeno vai entragar para a pele: melhora da qualidade da pele, deixando-a mais firme, mais densa, para que o bumbum fique no lugar e mais durinho”, ressaltou.

Marília citou o exemplo de mulheres famosas, especialmente musas de escolas de samba, são vistas sambando com o bumbum sem flacidez, que além de hipertrofia muscular, têm atuação do colágeno para a região dos glúteos.

“Mesmo com um bumbum malhado, se a pele for fina, principalmente se o percentual de gordura for muito baixo, a gente tende a ter uma pele mais solta, que é o que a gente ve em quem usa canetas emagrecedoras”, disse a dermatologista.

De acordo com Acioli, “o bioestimulador de colágeno faz uma reconexão da pele e dos tecidos mais profundos, deixando a pele mais firme e melhorando a irregularidade da pele”.

Além disso, “as celebridades preferem muito porque é um procedimento que não tira as pessoas de suas necessidade habituais. A gente recomenda, pelo menos, um repouso de dois, para voltar à atividade física. Também não deve no dia seguinte tomar banho de mar, piscina, sauna, por causa de infecção, mas a pessoa pode trabalhar no dia seguinte até mesmo no dia”, explicou.

Entre os bioestimuladores menos invasivos, segundo Acioli, estão hidroxapatita de cálcio, ácido poliláctico e policaprolactona, que são três produtos já mundialmente conhecidos, aprovados pela FDA e pela Anvisa. “O preenchimento liberado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) é com ácido hialurônico”, afirmou.

“E aí o preenchimento de ácido hialurônico, o que que ele vai fazer? Ele vai empinar o bumbum. Como é um produto que ele tem um certo valor associado, geralmente é feito em etapas. Melhora o formato do bumbum, deixa mais arredondado, empina o bumbum, melhora a hid dips, que é aquela depressão do ladinho do quadril, que pessoas muito magras ou que malham muito e tem percentual de gordura muito baixo, pode ter acentuada, ou até mesmo quem faz uso de canetas emagrecedoras, porque ficam com a região mais mole”, explicou ainda Acioli.