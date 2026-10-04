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Virginia, Sabrina Sato e mais se rendem ao ‘bumbum de colágeno’: especialista explica como funciona procedimento estético

Procedimento menos invasivo que a cirurgia, tem conquistado as celebridades e pode ter mais procura com a chegada do verão

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:49

Famosas aderiram a novo procedimento estético
Famosas aderiram a novo procedimento estético Crédito: Reprodução | Instagram

Com a chegada do “quiet luxury”, “minimalismo” e outras tendências de moda, até mesmo o comportamento e consumo das mulheres têm mudado ao longo dos últimos anos.

Retirada de silicone dos seios, dos glúteos e até mesmo uso de maquiagens mais discretas e naturais tem repercutido nas redes sociais. Essa onda chegou até mesmo nas clínicas de estéticas.

Bruna Biancardi mostra resultado do procedimento no glúteo

Bruna Biancardi mostra resultado do procedimento no glúteo por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra resultado do procedimento no glúteo por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra resultado do procedimento no glúteo por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra resultado do procedimento no glúteo por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra resultado do procedimento no glúteo por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra resultado do procedimento no glúteo por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra resultado do procedimento no glúteo por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra resultado do procedimento no glúteo por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra resultado do procedimento no glúteo por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra resultado do procedimento no glúteo por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra resultado do procedimento no glúteo por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra resultado do procedimento no glúteo por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra resultado do procedimento no glúteo por Reprodução/Instagram
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Bruna Biancardi mostra resultado do procedimento no glúteo por Reprodução/Instagram

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Se antes, as famosas optavam por seios maiores e glúteos grandes, agora a cirurgia invasiva foi deixada de lado e deu lugar a um novo procedimento estético, o “bumbum de colágeno”.

Na última semana, Virginia Fonseca explicou nas redes sociais que realizou um novo preenchimento nos glúteos, mas apenas estimulando a produção de colágeno na região. Sabrina Sato, Deborah Secco e outras famosas também optaram pelo procedimento estético.

Em entrevista ao jornal CORREIO, a dermatologista Marília Acioli, explicou detalhes do procedimento estético. Segundo a especialista, o bioestimulador de colágeno oferece o que não é possível com uma cirurgia invasiva.

“O bioestimulador de colágeno vai entragar para a pele: melhora da qualidade da pele, deixando-a mais firme, mais densa, para que o bumbum fique no lugar e mais durinho”, ressaltou.

Marília citou o exemplo de mulheres famosas, especialmente musas de escolas de samba, são vistas sambando com o bumbum sem flacidez, que além de hipertrofia muscular, têm atuação do colágeno para a região dos glúteos.

“Mesmo com um bumbum malhado, se a pele for fina, principalmente se o percentual de gordura for muito baixo, a gente tende a ter uma pele mais solta, que é o que a gente ve em quem usa canetas emagrecedoras”, disse a dermatologista.

De acordo com Acioli, “o bioestimulador de colágeno faz uma reconexão da pele e dos tecidos mais profundos, deixando a pele mais firme e melhorando a irregularidade da pele”.

Além disso, “as celebridades preferem muito porque é um procedimento que não tira as pessoas de suas necessidade habituais. A gente recomenda, pelo menos, um repouso de dois, para voltar à atividade física. Também não deve no dia seguinte tomar banho de mar, piscina, sauna, por causa de infecção, mas a pessoa pode trabalhar no dia seguinte até mesmo no dia”, explicou.

Entre os bioestimuladores menos invasivos, segundo Acioli, estão hidroxapatita de cálcio, ácido poliláctico e policaprolactona, que são três produtos já mundialmente conhecidos, aprovados pela FDA e pela Anvisa. “O preenchimento liberado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) é com ácido hialurônico”, afirmou.

“E aí o preenchimento de ácido hialurônico, o que que ele vai fazer? Ele vai empinar o bumbum. Como é um produto que ele tem um certo valor associado, geralmente é feito em etapas. Melhora o formato do bumbum, deixa mais arredondado, empina o bumbum, melhora a hid dips, que é aquela depressão do ladinho do quadril, que pessoas muito magras ou que malham muito e tem percentual de gordura muito baixo, pode ter acentuada, ou até mesmo quem faz uso de canetas emagrecedoras, porque ficam com a região mais mole”, explicou ainda Acioli.

Além dos benefícios em relação ao formato, o bioestimulador de colágeno na região dos glúteos, melhora a qualidade da pele, como firmeza e aspecto mais viçoso. Por isso, o procedimento se tornou o queridinho das famosas.

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