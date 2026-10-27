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Virginia se pronuncia após críticas de Silvia Abravanel sobre a guarda dos filhos

Após Silvia sugerir que Poliana Rocha pedisse a guarda dos filhos da influenciadora, equipe de Virginia repudiou os ataques à maternidade

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 19:23

Equipe de Virginia rebate críticas sobre sua maternidade
Equipe de Virginia rebate críticas sobre sua maternidade Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca se manifestou nesta terça-feira (27) após ser criticada pela apresentadora Silvia Abravanel. A polêmica começou depois que vídeos da empresária curtindo uma festa em Miami, nos Estados Unidos, circularam nas redes sociais.

Nos comentários de uma publicação sobre a comemoração, Silvia sugeriu que Poliana Rocha, avó paterna das crianças, deveria procurar a Justiça para ficar com a guarda dos netos. “Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças”, escreveu a apresentadora.

Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe

Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Leonardo falta a aniversário de Maria Flor por Reprodução/Instagram
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Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram

Após a repercussão, a equipe da influenciadora divulgou uma nota repudiando os comentários. O comunicado foi compartilhado pela própria Virginia nos stories do Instagram. “Criticar é um direito. Desrespeitar, atacar e colocar em julgamento a maternidade de uma mulher ultrapassa todos os limites”, afirmou a assessoria VF Digital.

A nota também destacou que divergências não justificam questionamentos sobre a capacidade de uma mãe cuidar dos filhos. Virginia é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Até o momento, Silvia Abravanel não havia se manifestado sobre a resposta da influenciadora.

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