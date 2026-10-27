Virginia se pronuncia após críticas de Silvia Abravanel sobre a guarda dos filhos

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 19:23
A influenciadora Virginia Fonseca se manifestou nesta terça-feira (27) após ser criticada pela apresentadora Silvia Abravanel. A polêmica começou depois que vídeos da empresária curtindo uma festa em Miami, nos Estados Unidos, circularam nas redes sociais.
Nos comentários de uma publicação sobre a comemoração, Silvia sugeriu que Poliana Rocha, avó paterna das crianças, deveria procurar a Justiça para ficar com a guarda dos netos. “Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças”, escreveu a apresentadora.
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe
Após a repercussão, a equipe da influenciadora divulgou uma nota repudiando os comentários. O comunicado foi compartilhado pela própria Virginia nos stories do Instagram. “Criticar é um direito. Desrespeitar, atacar e colocar em julgamento a maternidade de uma mulher ultrapassa todos os limites”, afirmou a assessoria VF Digital.
A nota também destacou que divergências não justificam questionamentos sobre a capacidade de uma mãe cuidar dos filhos. Virginia é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Até o momento, Silvia Abravanel não havia se manifestado sobre a resposta da influenciadora.