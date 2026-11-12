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Vitamina cremosa sem açúcar: receita fácil de 3 minutos com textura de milkshake

Veja como transformar ingredientes básicos do dia a dia em uma bebida deliciosa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15:00

Vitamina de banana
Vitamina de banana Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Bateu aquela fome e a vontade de comer doce no meio da tarde? Em menos de três minutos, você prepara uma vitamina cremosa com textura de milkshake que mata o desejo por açúcar e te deixa satisfeito até o jantar, tudo isso sem usar açúcar e usando um truque simples de congelar a banana antes de bater.

Aprenda a fazer uma vitamina de banana cremosa

Descasque as bananas maduras e corte em rodelas. por Imagem gerada por inteligência artificial
Leve ao congelador por pelo menos 2 horas dentro de um pote ou saquinho. por Imagem gerada por inteligência artificial
No liquidificador, coloque primeiro o leite bem gelado. por Imagem gerada por inteligência artificial
Adicione as rodelas de banana congeladas, a aveia e a pasta de amendoim ou cacau se for usar. por Imagem gerada por inteligência artificial
Bata na velocidade média. por Imagem gerada por inteligência artificial
Passe para a velocidade máxima por 1 minuto, até virar um creme homogêneo e sem pedaços. por Imagem gerada por inteligência artificial
Salpique canela em pó por cima e tome de colher ou com canudo grosso. por Imagem gerada por inteligência artificial
Sirva como preferir. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Descasque as bananas maduras e corte em rodelas. por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes:

2 bananas maduras congeladas em rodelas

250 ml de leite gelado (integral, desnatado ou vegetal)

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

1 colher de chá de pasta de amendoim ou cacau em pó (opcional)

Canela em pó a gosto para salpicar

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  • Modo de fazer:

Descasque as bananas maduras, corte em rodelas e leve ao congelador por pelo menos 2 horas dentro de um pote ou saquinho.

No liquidificador, coloque primeiro o leite bem gelado.

Adicione as rodelas de banana congeladas, a aveia e a pasta de amendoim ou cacau se for usar.

Bata na velocidade média e passe para a velocidade máxima por 1 minuto, até virar um creme homogêneo e sem pedaços.

Despeje no copo, salpique canela em pó por cima e tome de colher ou com canudo grosso.

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