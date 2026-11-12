Vitamina cremosa sem açúcar: receita fácil de 3 minutos com textura de milkshake

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15:00
Bateu aquela fome e a vontade de comer doce no meio da tarde? Em menos de três minutos, você prepara uma vitamina cremosa com textura de milkshake que mata o desejo por açúcar e te deixa satisfeito até o jantar, tudo isso sem usar açúcar e usando um truque simples de congelar a banana antes de bater.
Aprenda a fazer uma vitamina de banana cremosa
2 bananas maduras congeladas em rodelas
250 ml de leite gelado (integral, desnatado ou vegetal)
2 colheres de sopa de aveia em flocos finos
1 colher de chá de pasta de amendoim ou cacau em pó (opcional)
Canela em pó a gosto para salpicar
Descasque as bananas maduras, corte em rodelas e leve ao congelador por pelo menos 2 horas dentro de um pote ou saquinho.
No liquidificador, coloque primeiro o leite bem gelado.
Adicione as rodelas de banana congeladas, a aveia e a pasta de amendoim ou cacau se for usar.
Bata na velocidade média e passe para a velocidade máxima por 1 minuto, até virar um creme homogêneo e sem pedaços.
Despeje no copo, salpique canela em pó por cima e tome de colher ou com canudo grosso.