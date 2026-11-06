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Vítima de golpe financeiro, atriz Giovanna Gold fica com saldo negativo e desabafa: 'Roubaram todo o meu dinheiro'

A artista, conhecida por trabalhos na televisão nos anos 1990, afirmou ter perdido todas as suas reservas bancárias

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 23:09

Giovanna Gold relata ter sofrido golpe financeiro e está com saldo negativo no banco
Giovanna Gold relata ter sofrido golpe financeiro e está com saldo negativo no banco Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz e ex-participante de A Fazenda Giovanna Gold utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (6) para comunicar que foi vítima de uma fraude financeira. Segundo o relato, o golpe resultou na perda de suas economias e a deixou com um saldo negativo de R$ 3 mil.

Visivelmente abalada, a artista compartilhou o ocorrido em um vídeo publicado em seu perfil, no qual detalhou a dinâmica da abordagem criminosa e fez um apelo por ajuda financeira. "Cheguei de São Paulo, sofri um golpe e roubaram todo o meu dinheiro. Todo o meu dinheiro. Eu estou com menos 3 mil no banco. Eu aceito qualquer ajuda. Não posso me odiar mais. Estou profundamente perturbada", declarou.

Giovanna Gold

Atriz Giovanna Gold por Reprodução
Atriz Giovanna Gold por Reprodução
Atriz Giovanna Gold por Reprodução
Atriz Giovanna Gold por Reprodução
Atriz Giovanna Gold por Reprodução
Atriz Giovanna Gold por Reprodução
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Atriz Giovanna Gold por Reprodução

Conforme a explicação de Giovanna, os criminosos utilizaram falsas identidades, fingindo serem seu advogado e um promotor. "Isso só aconteceu, provavelmente, porque eu estou com desordem mental. Não me passou pela cabeça que o meu advogado não era meu advogado, que o promotor não era o promotor", pontuou.

A atriz informou que já iniciou a contestação das transações junto ao banco e que registrará a ocorrência na polícia. "Já contestei tudo no banco. Vou sair para almoçar, são 7 da noite. Consegui tomar um banho agora. Cheguei de São Paulo, estou na minha casa e vou fazer um boletim de ocorrência", afirmou.

Em decorrência do prejuízo sofrido, a ex-participante do reality show pediu contribuições financeiras ao público: "Eu aceito qualquer ajuda! Esse é o meu Pix, eu agradeço muito, de coração".

Giovanna Gold ficou conhecida por interpretar Zefa na primeira versão da novela Pantanal (1990), na extinta TV Manchete, e pelo papel de Alzira em Mulheres de Areia (1993), personagem lembrada por sua relação com Tonho da Lua, interpretado por Marcos Frota.

Na televisão, ela também participou de A Fazenda 18, de onde foi eliminada recentemente.

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