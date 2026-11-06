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Vítima de golpe financeiro, atriz Giovanna Gold fica com saldo negativo e desabafa: 'Roubaram todo o meu dinheiro'

A artista, conhecida por trabalhos na televisão nos anos 1990, afirmou ter perdido todas as suas reservas bancárias

Kamila Macedo

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 23:09

Giovanna Gold relata ter sofrido golpe financeiro e está com saldo negativo no banco Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz e ex-participante de A Fazenda Giovanna Gold utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (6) para comunicar que foi vítima de uma fraude financeira. Segundo o relato, o golpe resultou na perda de suas economias e a deixou com um saldo negativo de R$ 3 mil.

Visivelmente abalada, a artista compartilhou o ocorrido em um vídeo publicado em seu perfil, no qual detalhou a dinâmica da abordagem criminosa e fez um apelo por ajuda financeira. "Cheguei de São Paulo, sofri um golpe e roubaram todo o meu dinheiro. Todo o meu dinheiro. Eu estou com menos 3 mil no banco. Eu aceito qualquer ajuda. Não posso me odiar mais. Estou profundamente perturbada", declarou.

Giovanna Gold 1 de 6

Conforme a explicação de Giovanna, os criminosos utilizaram falsas identidades, fingindo serem seu advogado e um promotor. "Isso só aconteceu, provavelmente, porque eu estou com desordem mental. Não me passou pela cabeça que o meu advogado não era meu advogado, que o promotor não era o promotor", pontuou.

A atriz informou que já iniciou a contestação das transações junto ao banco e que registrará a ocorrência na polícia. "Já contestei tudo no banco. Vou sair para almoçar, são 7 da noite. Consegui tomar um banho agora. Cheguei de São Paulo, estou na minha casa e vou fazer um boletim de ocorrência", afirmou.

Em decorrência do prejuízo sofrido, a ex-participante do reality show pediu contribuições financeiras ao público: "Eu aceito qualquer ajuda! Esse é o meu Pix, eu agradeço muito, de coração".

Giovanna Gold ficou conhecida por interpretar Zefa na primeira versão da novela Pantanal (1990), na extinta TV Manchete, e pelo papel de Alzira em Mulheres de Areia (1993), personagem lembrada por sua relação com Tonho da Lua, interpretado por Marcos Frota.