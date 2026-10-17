Vitor confronta Vanessa em Por Você neste sábado (17 de outubro)

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Felipe Sena
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você deste sábado, segundo o Gshow, Glorinha (Isabelle Marques) desabafa com Bela (Camila Queiroz) e as duas conversam sobre confiança e autoestima. Vitor (Sérgio Guizé) confronta Leandra (Arlete Salles) sobre a desaprovação de Vanessa (Adriana Birolli) ao noivado dos dois. Durante uma reunião de responsáveis na escola sobre o bullying com Glorinha (Isabelle Marques), Lucas (José Loreto) é acusado de defender Bela (Camila Queiroz).
A obstetra pede um tempo de seu relacionamento com Lucas (José Loreto). Margô (Marisa Orth) faz novos exames e comenta com Sílvia (Malu Galli). Toy (Matheus Fernandes) se encanta por Lia (atriz não confirmada). Margô (Marisa Orth) sugere um projeto social na escola de dança de Sílvia (Malu Galli).
Bela e Vanessa em Por Você
Vanessa (Adriana Birolli) se incomoda com a proximidade entre Junqueira (Alexandre Slaviero) e Giovana (Agatha Moreira). Clemente (Luís Miranda) impede que Próspero (Eduardo Moscovis) e Melinda (Paolla Oliveira) fiquem juntos. Lucas (José Loreto) visita Bela (Camila Queiroz) e se surpreende ao ver Gabriel (Rafael Infante) em sua casa.
Por Você é exibida por volta de 19h40, após o BATV.