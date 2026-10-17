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Vitor confronta Vanessa em Por Você neste sábado (17 de outubro)

Confira resumo do capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 06:00

Vitor aponta racismo na mãe de Leandra
Vitor aponta racismo na mãe de Leandra Crédito: Reprodução | Globo

No capítulo de Por Você deste sábado, segundo o Gshow, Glorinha (Isabelle Marques) desabafa com Bela (Camila Queiroz) e as duas conversam sobre confiança e autoestima. Vitor (Sérgio Guizé) confronta Leandra (Arlete Salles) sobre a desaprovação de Vanessa (Adriana Birolli) ao noivado dos dois. Durante uma reunião de responsáveis na escola sobre o bullying com Glorinha (Isabelle Marques), Lucas (José Loreto) é acusado de defender Bela (Camila Queiroz).

A obstetra pede um tempo de seu relacionamento com Lucas (José Loreto). Margô (Marisa Orth) faz novos exames e comenta com Sílvia (Malu Galli). Toy (Matheus Fernandes) se encanta por Lia (atriz não confirmada). Margô (Marisa Orth) sugere um projeto social na escola de dança de Sílvia (Malu Galli).

Bela e Vanessa em Por Você

Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
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Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo

Vanessa (Adriana Birolli) se incomoda com a proximidade entre Junqueira (Alexandre Slaviero) e Giovana (Agatha Moreira). Clemente (Luís Miranda) impede que Próspero (Eduardo Moscovis) e Melinda (Paolla Oliveira) fiquem juntos. Lucas (José Loreto) visita Bela (Camila Queiroz) e se surpreende ao ver Gabriel (Rafael Infante) em sua casa.

Por Você é exibida por volta de 19h40, após o BATV.

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por Você

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