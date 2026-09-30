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Viúva de Bruno Avelar compartilha últimas mensagens enviadas ao marido antes da tragédia

Lívia Avelar revelou os registros publicados durante as buscas pelo empresário, que morreu no acidente de helicóptero com o cantor Rick

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18:48

Lívia Avelar relembrou as últimas mensagens enviadas ao marido, Bruno Avelar, durante as buscas pelo helicóptero
Lívia Avelar relembrou as últimas mensagens enviadas ao marido, Bruno Avelar, durante as buscas pelo helicóptero Crédito: Reprodução/Instagram

A Lívia Avelar, viúva do empresário Bruno Avelar, compartilhou nas redes sociais as últimas mensagens que enviou ao marido enquanto ainda havia esperança de encontrá-lo com vida após o desaparecimento do helicóptero em Santa Catarina.

Nos registros, publicados nesta quarta-feira (30), Lívia aparece tentando manter a esperança durante as buscas pela aeronave. Ela escreveu mensagens de incentivo ao marido e afirmou que as equipes estavam fazendo todos os esforços para localizar os ocupantes.

Última foto de Rick e Bruno Avelar mostram os dois dentro do helicóptero

Rick e Bruno Avelar fizeram a última foto juntos logo após o helicóptero levantar voo em Santa Catarina por Reprodução/Instagram
Publicação repostada por Rick horas antes do acidente aéreo por Reprodução/Instagram
Casada há mais de 40 anos com Rick, viúva se despede do cantor por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick morreu aos 59 anos por Reprodução
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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Rick e Bruno Avelar fizeram a última foto juntos logo após o helicóptero levantar voo em Santa Catarina por Reprodução/Instagram

Bruno estava no helicóptero que caiu na Serra Catarinense e também levava o cantor Rick Sollo e outras três pessoas. As cinco pessoas que estavam na aeronave morreram. O acidente aconteceu em 21 de setembro, durante um voo que partiu de Porto Belo, em Santa Catarina. UOL

Lívia Avelar compartilhou as últimas mensagens enviadas ao marido, Bruno Avelar, durante as buscas após o acidente de helicóptero Crédito: Reprodução

Além das mensagens, Lívia publicou um vídeo em que aparece cantando ao lado de Bruno. Segundo ela, o registro representava um dos momentos que o casal costumava compartilhar e uma atividade que os dois gostavam de fazer juntos.

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A publicação também foi acompanhada por uma homenagem ao marido, na qual Lívia falou sobre a saudade e a fé para enfrentar a perda.

Bruno e Lívia haviam oficializado a união meses antes da tragédia e realizado a celebração do casamento em agosto. O empresário atuava como palestrante, escritor, influenciador e especialista em networking. Folha Vitória

A queda do helicóptero matou, além de Bruno e Rick, Paulo Ricardo dos Santos Soares, Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e Leopoldo de Barros Teixeira. As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas.

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