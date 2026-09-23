LUTO

Viúva de Bruno Avelar desabafa após morte do marido em queda de helicóptero: 'Maior dor da vida'

Casada há menos de dois meses, Lívia Avelar publicou carta aberta nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:00

Viúva de Bruno Avelar, Lívia Avelar desabafa após morte do marido em queda de helicóptero Crédito: Reprodução/Instagram

A jornalista Lívia Avelar publicou um desabafo comovente sobre a perda do marido, o empresário Bruno Avelar, de 41 anos. Ele foi uma das vítimas fatais da queda de helicóptero registrada na região serrana de Santa Catarina. O casal havia oficializado a união há pouco mais de quarenta dias.

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Em seu perfil oficial, Lívia reuniu registros do casal e descreveu o impacto do luto. Ela disse que enfrenta o sofrimento mais profundo de sua vida e admitiu a dificuldade de assimilar que não terá mais a companhia diária do companheiro, com quem viveu uma rotina intensa nos últimos meses.

Leia na íntegra

"Meu amor, minha vida…essa é sem dúvida a maior dor que eu já senti na vida. Ainda não consigo entender, explicar ou pensar que já não terei você aqui ao lado. Você foi o meu maior presente e mesmo em pouco tempo nós vivemos os melhores dias das nossas vidas. Eu aprendi tanto com você! E como eu gostaria de ter aprendido mais…A vida é realmente um sopro, e será muito difícil conviver com a sua ausência, pois sua presença preenchia cada espaço da nossa casa!

Meu consolo hoje é que você está na eternidade aos braços do pai. Eu te amo eternamente! Obrigada, mil vezes obrigada!! @brunoavelar

Pra sempre com você…."

A publicação rapidamente mobilizou internautas, que deixaram mensagens de apoio e solidariedade à comunicadora. No texto, ela ressaltou a intensidade do relacionamento e afirmou que, apesar do curto período do casamento, os dois compartilharam momentos inesquecíveis e de muito aprendizado juntos.

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Em meio ao luto, Lívia também dedicou palavras carinhosas a Rick e à sua esposa, Ge Helena. Ela ressaltou a forte amizade que unia o empresário e o cantor. "Bruno amava você, meu amigo! E agora vocês estão juntos aí, aposto que cantando e tomando um vinho (que era o que vocês mais gostavam). Eu e Ge estaremos juntas aqui", declarou. O velório de Bruno Avelar acontecerá na manhã de quinta-feira (24), em Belo Horizonte.

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Natural de Belo Horizonte, Bruno era investidor, palestrante e idealizador do projeto 'O Poder do Network'. O empresário mineiro também deixa dois filhos de uma relação anterior.

A aeronave em que ele viajava perdeu contato com as torres de controle na última segunda-feira (21), enquanto ia em direção a São Joaquim. Após buscas intensas, as equipes de resgate localizaram os destroços no município de Urubici nesta terça-feira (22).