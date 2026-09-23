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Viúva de Bruno Avelar desabafa após morte do marido em queda de helicóptero: 'Maior dor da vida'

Casada há menos de dois meses, Lívia Avelar publicou carta aberta nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:00

Viúva de Bruno Avelar, Lívia Avelar desabafa após morte do marido em queda de helicóptero
Viúva de Bruno Avelar, Lívia Avelar desabafa após morte do marido em queda de helicóptero Crédito: Reprodução/Instagram

A jornalista Lívia Avelar publicou um desabafo comovente sobre a perda do marido, o empresário Bruno Avelar, de 41 anos. Ele foi uma das vítimas fatais da queda de helicóptero registrada na região serrana de Santa Catarina. O casal havia oficializado a união há pouco mais de quarenta dias.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC

Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução

Em seu perfil oficial, Lívia reuniu registros do casal e descreveu o impacto do luto. Ela disse que enfrenta o sofrimento mais profundo de sua vida e admitiu a dificuldade de assimilar que não terá mais a companhia diária do companheiro, com quem viveu uma rotina intensa nos últimos meses.

Leia na íntegra

"Meu amor, minha vida…essa é sem dúvida a maior dor que eu já senti na vida. Ainda não consigo entender, explicar ou pensar que já não terei você aqui ao lado. Você foi o meu maior presente e mesmo em pouco tempo nós vivemos os melhores dias das nossas vidas. Eu aprendi tanto com você! E como eu gostaria de ter aprendido mais…A vida é realmente um sopro, e será muito difícil conviver com a sua ausência, pois sua presença preenchia cada espaço da nossa casa!

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Meu consolo hoje é que você está na eternidade aos braços do pai. Eu te amo eternamente! Obrigada, mil vezes obrigada!! @brunoavelar

Pra sempre com você…."

A publicação rapidamente mobilizou internautas, que deixaram mensagens de apoio e solidariedade à comunicadora. No texto, ela ressaltou a intensidade do relacionamento e afirmou que, apesar do curto período do casamento, os dois compartilharam momentos inesquecíveis e de muito aprendizado juntos.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC

Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução

Em meio ao luto, Lívia também dedicou palavras carinhosas a Rick e à sua esposa, Ge Helena. Ela ressaltou a forte amizade que unia o empresário e o cantor. "Bruno amava você, meu amigo! E agora vocês estão juntos aí, aposto que cantando e tomando um vinho (que era o que vocês mais gostavam). Eu e Ge estaremos juntas aqui", declarou. O velório de Bruno Avelar acontecerá na manhã de quinta-feira (24), em Belo Horizonte.

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Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução

Natural de Belo Horizonte, Bruno era investidor, palestrante e idealizador do projeto 'O Poder do Network'. O empresário mineiro também deixa dois filhos de uma relação anterior.

A aeronave em que ele viajava perdeu contato com as torres de controle na última segunda-feira (21), enquanto ia em direção a São Joaquim. Após buscas intensas, as equipes de resgate localizaram os destroços no município de Urubici nesta terça-feira (22).

O desastre não deixou sobreviventes. Além de Bruno, morreram no local o sertanejo Rick, que fazia dupla com Renner, o produtor audiovisual Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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Acidente Helicóptero Viúva Rick Sollo Bruno Avelar Rick & Renner Rick E Renner

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