TRAGÉDIA

Viúva de Bruno Avelar revela último pedido do marido antes de acidente e diz: 'Ele estava se preparando para essa despedida'

Lívia Avelar contou como foi a despedida do empresário e revelou a frase dita por ele antes da viagem fatal; queda de helicóptero também matou Rick e outras 3 pessoas

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13:38

Viúva de Bruno Avelar, Lívia Avelar desabafa após morte do marido em queda de helicóptero Crédito: Reprodução/Instagram

A despedida de Bruno Avelar, uma das cinco vítimas da queda de helicóptero em Santa Catarina, foi marcada por emoção nesta quinta-feira (24), em Belo Horizonte. Durante o velório do empresário, a viúva, Lívia Avelar, relembrou a última vez em que esteve com o marido e revelou uma frase dita por ele pouco antes de embarcar.

Lívia contou que os dois se despediram em um aeroporto. Depois de trocarem declarações de carinho, Bruno fez um pedido inesperado ao motorista que acompanharia a esposa.

Lívia Avelar e Bruno Avelar estavam casados há menos de dois meses 1 de 22

"A gente era muito unido. Quando ele me deixou no aeroporto, a gente se despediu. Eu falei 'te amo', ele falou 'te amo' e virou para o motorista e falou: 'Cuida dela'", contou a viúva.

O pedido chamou a atenção de Lívia porque o motorista não fazia parte do círculo íntimo da família. "Era uma pessoa que estava ali nos servindo, mas eu nunca imaginaria que seria o último dia que a gente se veria", afirmou.

Bruno falava sobre uma "nova fase"

Lívia também revelou que o marido vinha falando nos dias anteriores sobre estar se preparando para uma nova fase. Segundo ela, Bruno planejava falar sobre esse novo momento no dia 30. "Ele sempre falava que estava se preparando para uma nova fase. 'Eu estou me preparando para uma nova fase'. Ele estava muito agitado, fazendo muitas coisas. A gente já tinha o dia 30 agora, que ia ser esse momento em que ele ia falar dessa nova fase", relatou.

Última foto de Rick e Bruno Avelar mostram os dois dentro do helicóptero 1 de 9

Após a morte do empresário, a viúva passou a relacionar essas falas com os últimos momentos que viveu ao lado dele. "O que ele falou ali hoje faz todo sentido, porque ele já estava se preparando para essa despedida. A gente não sabia que essa nova fase não seria aqui, seria na eternidade", disse.

Viúva promete cuidar dos filhos

Durante o velório, Lívia também falou sobre a rede de apoio deixada pelo marido e afirmou que pretende preservar a memória e o legado construídos por ele. "Ele me deixou uma rede de apoio de amigos imensa, que estão cuidando de mim. A gente vai honrar isso", afirmou.

A viúva também prometeu cuidar dos filhos do empresário. "Eu prometo honrá-los até o fim. Vou cuidar deles como se fosse o Bruno cuidando também", declarou.

O filho mais novo de Bruno, Kai Avelar, também conversou com a imprensa durante a despedida. Emocionado, o menino afirmou que pretende continuar o legado deixado pelo pai. "Eu tô com saudade dele, mas eu sei que ele vai sempre estar no meu coração e em todos os corações de todo mundo", disse.

Queda de helicóptero

Bruno Avelar morreu na queda do helicóptero em que viajava com o cantor Rick Sollo, da dupla com Renner. Outras três pessoas também morreram no acidente: o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que caiu em SC 1 de 11

A aeronave desapareceu na segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina. Os destroços foram encontrados no dia seguinte, na região de Urubici, na Serra Catarinense.