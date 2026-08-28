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Viúva de Erasmo Carlos reage nas redes após briga por herança virar caso de polícia

Fernanda Esteves compartilhou selfies com flores na boca e recebeu mensagens de apoio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 08:42

Fernanda Esteves e Erasmo Carlos
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos Crédito: Reprodução/Instagram

A disputa pela herança de Erasmo Carlos, morto em novembro de 2022, ganhou um novo capítulo nos últimos dias. Os filhos do cantor, Leonardo Esteves e Gil Esteves, apresentaram uma notícia-crime para pedir a investigação de movimentações financeiras feitas a partir da conta do pai. No centro da denúncia está uma transferência de R$ 300 mil registrada no dia da morte do artista, que teria como destino uma conta atribuída à viúva, Fernanda Esteves. A informação foi divulgada pela Veja Gente.

Enquanto o caso avança, Fernanda optou por não se manifestar oficialmente sobre as acusações. Nas redes sociais, porém, ela fez uma publicação que chamou a atenção dos seguidores: compartilhou uma sequência de selfies em que aparece com flores na boca.

Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos

Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves posa com flor na boca em meio a briga com herdeiros do cantor por Reprodução
Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos por Reprodução
Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves relembra o cantor no apartamento deles de frente ao mar por Reprodução
Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves deixou apartamento do casal por Reprodução
Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves posa com flor na boca em meio a briga com herdeiros do cantor por Reprodução
Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves deixou apartamento do casal por Reprodução
Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos por Reprodução
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Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves posa com flor na boca em meio a briga com herdeiros do cantor por Reprodução

A postagem, feita na quinta-feira (27), não menciona diretamente a disputa judicial. Ainda assim, seguidores aproveitaram os comentários para demonstrar apoio à viúva. "Força e coragem. Estamos do seu lado", escreveu uma internauta. "Estamos contigo, Fernanda", disse outra. "Os filhos dele nunca aceitaram ela de verdade, não é? Não respeitam a memória do pai. E Erasmo sempre foi um paizão", falou mais uma.

Segundo informações da revista Veja, Leonardo e Gil questionam, além dos R$ 300 mil, uma segunda movimentação de R$ 45 mil, realizada semanas após a morte do cantor. De acordo com os herdeiros, o valor teria sido usado para pagar serviços jurídicos contratados por Fernanda. As duas operações somam R$ 345 mil.

Uma imagem de extrato bancário reproduzida na notícia-crime ainda mostraria a respectiva transação. Os filhos afirmam que a conta era exclusivamente de Erasmo e, pela legislação, a movimentação bancária de falecidos só pode ser realizada com alvará judicial. Eles pediram a abertura de um inquérito policial, além da oitiva da viúva, para esclarecer as movimentações e saber se os valores serão devolvidos ao espólio. A defesa de Fernanda ainda não se pronunciou sobre a notícia-crime.

Disputa pela herança

A relação entre Fernanda e os filhos de Erasmo já vinha sendo marcada por uma disputa em torno do patrimônio deixado pelo cantor. A briga se tornou pública em abril deste ano, e a viúva deixou o apartamento de frente para o mar onde vivia com o artista no Rio de Janeiro. 

Fernanda Esteves e Erasmo Carlos

Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
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Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução

Segundo a revista Veja, os filhos do artista teriam pedido para que a viúva devolvesse o carro que tinha em posse dela, e teriam entrado na Justiça para cobrar diárias do aluguel dela, já que o automóvel seria de posse da produtora que administrava a carreira de Erasmo.

Na ocasião em que deixou o apartamento, Fernanda afirmou que não estava recebendo recursos do espólio e que não conseguia mais arcar com os custos do imóvel, estimados em R$ 10 mil mensais. Em uma publicação nas redes sociais, ela falou sobre a mudança e relembrou a vida que teve ao lado de Erasmo.

"Sempre só tive janelas que davam para os fundos. Talvez tenha sido assim que aprendi a ver beleza no que está por trás, no que não é possível óbvio, no escondido. Meu bem achava que eu merecia mais, só ele achava. Resolveu que merecíamos juntos olhar para frente, para imensidão do mar, beleza em movimento, o quadro que não para, o olhar que todos querem. Durou tão pouco. Vimos poucas ondas juntos, nenhuma baleia, e depois me vi olhando o mar como um tsunami de dor e vazio. Hoje me encontro no conforto de um lugar pequeno, com a segurança de uma janela que dá para os fundos, com uma paisagem que pouco se movimenta, mas onde recebo visitas de pássaros, borboletas, insetos, pequenos mamíferos, e tenho até uma aranha que me faz companhia, tão solitária quanto eu em sua teia", diz um trecho da publicação no Instagram que trazia ainda fotos do cantor admirando a vista do antigo apartamento.

A disputa pelo patrimônio também já chegou à Justiça por outros motivos. Ainda de acordo com a Veja, em outubro de 2024, oficiais de Justiça entraram em um imóvel ligado à viúva para cumprir uma ordem de busca e apreensão de bens que, segundo os filhos, deveriam integrar o espólio. Entre os itens procurados, estavam troféus do Grammy, uma guitarra dos anos 1960 e cadernos com memórias e composições do artista.

Em abril, Leo Esteves afirmou ao jornal Extra que lamentava a exposição pública da disputa e pediu respeito à memória do pai. "Como o processo se encontra sob segredo de Justiça, o acesso exclusivo é das partes e seus procuradores, e a sua violação pode gerar responsabilização penal", disse o empresário, em nota.

"A família de Erasmo Carlos declara sua surpresa diante da divulgação de notícias sobre fatos supostamente ocorridos em seu inventário e ressalta o necessário respeito a verdade dos fatos e, principalmente, à memória do artista".

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