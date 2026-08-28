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Viúva de Erasmo Carlos reage nas redes após briga por herança virar caso de polícia

Fernanda Esteves compartilhou selfies com flores na boca e recebeu mensagens de apoio

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 08:42

Fernanda Esteves e Erasmo Carlos Crédito: Reprodução/Instagram

A disputa pela herança de Erasmo Carlos, morto em novembro de 2022, ganhou um novo capítulo nos últimos dias. Os filhos do cantor, Leonardo Esteves e Gil Esteves, apresentaram uma notícia-crime para pedir a investigação de movimentações financeiras feitas a partir da conta do pai. No centro da denúncia está uma transferência de R$ 300 mil registrada no dia da morte do artista, que teria como destino uma conta atribuída à viúva, Fernanda Esteves. A informação foi divulgada pela Veja Gente.

Enquanto o caso avança, Fernanda optou por não se manifestar oficialmente sobre as acusações. Nas redes sociais, porém, ela fez uma publicação que chamou a atenção dos seguidores: compartilhou uma sequência de selfies em que aparece com flores na boca.

Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos 1 de 11

A postagem, feita na quinta-feira (27), não menciona diretamente a disputa judicial. Ainda assim, seguidores aproveitaram os comentários para demonstrar apoio à viúva. "Força e coragem. Estamos do seu lado", escreveu uma internauta. "Estamos contigo, Fernanda", disse outra. "Os filhos dele nunca aceitaram ela de verdade, não é? Não respeitam a memória do pai. E Erasmo sempre foi um paizão", falou mais uma.

Segundo informações da revista Veja, Leonardo e Gil questionam, além dos R$ 300 mil, uma segunda movimentação de R$ 45 mil, realizada semanas após a morte do cantor. De acordo com os herdeiros, o valor teria sido usado para pagar serviços jurídicos contratados por Fernanda. As duas operações somam R$ 345 mil.

Uma imagem de extrato bancário reproduzida na notícia-crime ainda mostraria a respectiva transação. Os filhos afirmam que a conta era exclusivamente de Erasmo e, pela legislação, a movimentação bancária de falecidos só pode ser realizada com alvará judicial. Eles pediram a abertura de um inquérito policial, além da oitiva da viúva, para esclarecer as movimentações e saber se os valores serão devolvidos ao espólio. A defesa de Fernanda ainda não se pronunciou sobre a notícia-crime.

Disputa pela herança

A relação entre Fernanda e os filhos de Erasmo já vinha sendo marcada por uma disputa em torno do patrimônio deixado pelo cantor. A briga se tornou pública em abril deste ano, e a viúva deixou o apartamento de frente para o mar onde vivia com o artista no Rio de Janeiro.

Fernanda Esteves e Erasmo Carlos 1 de 9

Segundo a revista Veja, os filhos do artista teriam pedido para que a viúva devolvesse o carro que tinha em posse dela, e teriam entrado na Justiça para cobrar diárias do aluguel dela, já que o automóvel seria de posse da produtora que administrava a carreira de Erasmo.

Na ocasião em que deixou o apartamento, Fernanda afirmou que não estava recebendo recursos do espólio e que não conseguia mais arcar com os custos do imóvel, estimados em R$ 10 mil mensais. Em uma publicação nas redes sociais, ela falou sobre a mudança e relembrou a vida que teve ao lado de Erasmo.

"Sempre só tive janelas que davam para os fundos. Talvez tenha sido assim que aprendi a ver beleza no que está por trás, no que não é possível óbvio, no escondido. Meu bem achava que eu merecia mais, só ele achava. Resolveu que merecíamos juntos olhar para frente, para imensidão do mar, beleza em movimento, o quadro que não para, o olhar que todos querem. Durou tão pouco. Vimos poucas ondas juntos, nenhuma baleia, e depois me vi olhando o mar como um tsunami de dor e vazio. Hoje me encontro no conforto de um lugar pequeno, com a segurança de uma janela que dá para os fundos, com uma paisagem que pouco se movimenta, mas onde recebo visitas de pássaros, borboletas, insetos, pequenos mamíferos, e tenho até uma aranha que me faz companhia, tão solitária quanto eu em sua teia", diz um trecho da publicação no Instagram que trazia ainda fotos do cantor admirando a vista do antigo apartamento.

A disputa pelo patrimônio também já chegou à Justiça por outros motivos. Ainda de acordo com a Veja, em outubro de 2024, oficiais de Justiça entraram em um imóvel ligado à viúva para cumprir uma ordem de busca e apreensão de bens que, segundo os filhos, deveriam integrar o espólio. Entre os itens procurados, estavam troféus do Grammy, uma guitarra dos anos 1960 e cadernos com memórias e composições do artista.

Em abril, Leo Esteves afirmou ao jornal Extra que lamentava a exposição pública da disputa e pediu respeito à memória do pai. "Como o processo se encontra sob segredo de Justiça, o acesso exclusivo é das partes e seus procuradores, e a sua violação pode gerar responsabilização penal", disse o empresário, em nota.