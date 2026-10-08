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Viúva de Lito Sousa abre o coração sete dias após perda e revela ‘tesouro’ deixado pelo marido; veja vídeo

Youtuber do canal Aviões e Músicas morreu em 1ª de outubro, aos 59 anos, em decorrência de uma rara condição degenerativa chamada Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)

Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 20:00

Esposa de Lito Sousa abriu o coração sobre perda do marido e fez reflexão nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta quinta-feira (8), a morte de Lito Sousa completa uma semana, e a viúva Mila Seidl compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram.

O youtuber do canal Aviões e Músicas morreu em 1ª de outubro, aos 59 anos, em decorrência de uma rara condição degenerativa chamada Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

Lito Sousa 1 de 7

“É um luto bem difícil, mas não começa, em alguns casos, no dia em que a pessoa parte. Começa um pouco antes, quando você começa a não ver mais aquela pessoa ali. Eu me fazia muito essa pergunta: ‘O que doeria mais, não ter ele em vida ou não ter mais ele aqui depois que ele partisse?’. Agora que eu vivi as duas coisas, sigo não tendo essa resposta”, afirmou.

Mila também falou sobre a dificuldade de retomar a rotina após a perda e destacou que continua pensando no marido o tempo todo. “No dia em que a pessoa parte, metade de você segue a vida normal, e a outra fica lá com ela para sempre”, desabafou. “Às vezes até sorrio, mas minha cabeça não sai do Lito”, acrescentou.

A influenciadora ainda respondeu aos questionamentos que recebe sobre como tem enfrentado a morte do esposo. “Como é sobreviver sem metade de si? Você sobrevive, da mesma forma que sobrevive sem um braço, uma perna, um órgão, mas nunca vai ser igual”, comparou.

Mila revelou que chegou a refletir sobre a possibilidade de ficar viúva antes mesmo de o marido receber o diagnóstico da doença. “Engraçado que este ano eu falei nos meus stories, muito antes do Lito ficar doente, que eu não sobreviveria se um dia eu perdesse ele. Estava enganada, ainda existo. Mas aquela Mila que disse aquilo não existe mais... Não esperem que eu seja a mesma pessoa. Nunca mais eu serei”, declarou.

A youtuber também contou que continua revisitando o passado e revelou estar passando por uma crise de fé. Segundo ela, tem buscado sinais e respostas que possam aliviar a dor da perda.

“Tento buscar sinais em tudo, respostas para aliviar o que eu sinto. Estou brigada com Deus? Talvez eu esteja. Me ajoelhei muito e rezei muito. Não fui atendida. Alguns dizem que é porque ele [Lito] completou a missão dele. Pode ter sido, e essa busca por respostas que sei que não vou ter, pelo menos não agora”, afirmou.

“Algumas coisas aconteceram nesta última semana que talvez sejam uma resposta, ou talvez seja eu querendo que seja um sinal”, refletiu.

Durante o desabafo, Mila também expressou o desejo de ter tido mais tempo ao lado do marido. Ela relembrou um ensinamento de Lito sobre a vida e a importância de valorizar a passagem pela Terra.

“Eu queria só mais um pouquinho de tempo com ele. Ele ensinou que a vida... Preste atenção nisso porque o Lito era muito sábio, é uma viagem com bilhete de ida e volta. Então, a gente volta. A gente esquece e acha que é imortal”, disse.

Ao falar sobre as lembranças que guarda do marido, a influenciadora destacou que, além do filho, tem um pequeno pedaço do cabelo de Lito, que considera um tesouro e pretende preservar para sempre.