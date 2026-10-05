Viúva de Lito Sousa apoia proposta para dar nome do influenciador ao aeroporto de Guarulhos

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Heider Sacramento
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 22:02
A proposta para homenagear Lito Sousa no nome do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (5). Mila Seidl, viúva do influenciador de aviação, declarou apoio à ideia e compartilhou uma petição sobre a mudança nas redes sociais.
A sugestão começou a circular entre fãs após a morte de Lito, em 1º de outubro, aos 59 anos. Agora, a iniciativa também chegou ao Congresso Nacional por meio de um projeto de lei apresentado pela deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG).
O PL 5515/2026, protocolado em 2 de outubro, propõe substituir a atual denominação Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro por Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Lito Sousa.
Lito Sousa
Relação com Guarulhos
O apoio de Mila está ligado principalmente à história profissional do marido. Segundo ela, Lito trabalhou no aeroporto por quase 30 anos e desenvolveu uma relação de forte identificação com o local.
A empresária contou que Guarulhos era praticamente uma segunda casa para o influenciador e que ele passou ali uma parte significativa da vida. A conexão também estava relacionada à paixão de Lito pela aviação comercial e pelos grandes aviões que operavam no terminal.
Foi a partir da experiência acumulada na área que Lito desenvolveu o Aviões e Músicas, projeto que o tornou conhecido nas redes sociais por explicar de forma acessível temas relacionados a aeronaves, voos e segurança aérea.
Mila também revelou que o marido tinha um desejo de deixar parte de suas cinzas em locais importantes de sua trajetória. Congonhas, onde iniciou a carreira, e Guarulhos estavam entre os aeroportos citados por ela.
Apesar de apoiar a homenagem, a viúva ressaltou que ainda não sabe se a alteração do nome será viável do ponto de vista legal. O projeto apresentado na Câmara ainda precisa passar pela tramitação no Congresso e o nome do aeroporto permanece oficialmente inalterado.
Na justificativa do texto, Duda Salabert destaca a trajetória de Lito na aviação e seu trabalho de divulgação de informações para o público, especialmente na abordagem de temas relacionados ao medo de voar.