HOMENAGEM

Viúva de Lito Sousa apoia proposta para dar nome do influenciador ao aeroporto de Guarulhos

Mila Seidl destacou a ligação do marido com o terminal, onde ele trabalhou por quase três décadas; projeto já foi apresentado na Câmara dos Deputados

Heider Sacramento

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 22:02

Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, fala sobre luto e saudade do influenciador Crédito: Reprodução/Instagram

A proposta para homenagear Lito Sousa no nome do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (5). Mila Seidl, viúva do influenciador de aviação, declarou apoio à ideia e compartilhou uma petição sobre a mudança nas redes sociais.

A sugestão começou a circular entre fãs após a morte de Lito, em 1º de outubro, aos 59 anos. Agora, a iniciativa também chegou ao Congresso Nacional por meio de um projeto de lei apresentado pela deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG).

O PL 5515/2026, protocolado em 2 de outubro, propõe substituir a atual denominação Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro por Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Lito Sousa.

Lito Sousa 1 de 7

Relação com Guarulhos

O apoio de Mila está ligado principalmente à história profissional do marido. Segundo ela, Lito trabalhou no aeroporto por quase 30 anos e desenvolveu uma relação de forte identificação com o local.

A empresária contou que Guarulhos era praticamente uma segunda casa para o influenciador e que ele passou ali uma parte significativa da vida. A conexão também estava relacionada à paixão de Lito pela aviação comercial e pelos grandes aviões que operavam no terminal.

Foi a partir da experiência acumulada na área que Lito desenvolveu o Aviões e Músicas, projeto que o tornou conhecido nas redes sociais por explicar de forma acessível temas relacionados a aeronaves, voos e segurança aérea.

Mila também revelou que o marido tinha um desejo de deixar parte de suas cinzas em locais importantes de sua trajetória. Congonhas, onde iniciou a carreira, e Guarulhos estavam entre os aeroportos citados por ela.

Apesar de apoiar a homenagem, a viúva ressaltou que ainda não sabe se a alteração do nome será viável do ponto de vista legal. O projeto apresentado na Câmara ainda precisa passar pela tramitação no Congresso e o nome do aeroporto permanece oficialmente inalterado.