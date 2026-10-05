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Viúva de Lito Sousa apoia proposta para dar nome do influenciador ao aeroporto de Guarulhos

Mila Seidl destacou a ligação do marido com o terminal, onde ele trabalhou por quase três décadas; projeto já foi apresentado na Câmara dos Deputados

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 22:02

Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, fala sobre luto e saudade do influenciador
Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, fala sobre luto e saudade do influenciador Crédito: Reprodução/Instagram

A proposta para homenagear Lito Sousa no nome do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (5). Mila Seidl, viúva do influenciador de aviação, declarou apoio à ideia e compartilhou uma petição sobre a mudança nas redes sociais.

A sugestão começou a circular entre fãs após a morte de Lito, em 1º de outubro, aos 59 anos. Agora, a iniciativa também chegou ao Congresso Nacional por meio de um projeto de lei apresentado pela deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG).

O PL 5515/2026, protocolado em 2 de outubro, propõe substituir a atual denominação Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro por Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Lito Sousa.

Lito Sousa

Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
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Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução

Relação com Guarulhos

O apoio de Mila está ligado principalmente à história profissional do marido. Segundo ela, Lito trabalhou no aeroporto por quase 30 anos e desenvolveu uma relação de forte identificação com o local.

A empresária contou que Guarulhos era praticamente uma segunda casa para o influenciador e que ele passou ali uma parte significativa da vida. A conexão também estava relacionada à paixão de Lito pela aviação comercial e pelos grandes aviões que operavam no terminal.

Foi a partir da experiência acumulada na área que Lito desenvolveu o Aviões e Músicas, projeto que o tornou conhecido nas redes sociais por explicar de forma acessível temas relacionados a aeronaves, voos e segurança aérea.

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Mila também revelou que o marido tinha um desejo de deixar parte de suas cinzas em locais importantes de sua trajetória. Congonhas, onde iniciou a carreira, e Guarulhos estavam entre os aeroportos citados por ela.

Apesar de apoiar a homenagem, a viúva ressaltou que ainda não sabe se a alteração do nome será viável do ponto de vista legal. O projeto apresentado na Câmara ainda precisa passar pela tramitação no Congresso e o nome do aeroporto permanece oficialmente inalterado.

Na justificativa do texto, Duda Salabert destaca a trajetória de Lito na aviação e seu trabalho de divulgação de informações para o público, especialmente na abordagem de temas relacionados ao medo de voar.

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