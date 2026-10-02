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Viúva de Lito Sousa, Mila Seidl revela que o marido deixou vídeos para o filho antes de morrer: 'Lições importantes'

Youtuber faleceu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos, após enfrentar uma doença neurodegenerativa

Kamila Macedo

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 21:13

Lito Sousa e seu filho, Malone, de 7 anos Crédito: Reprodução/Instagram

A empresária Mila Seidl, esposa do influenciador Lito Sousa revelou que o marido preparou vídeos para o filho antes de falecer. Segundo ela, Lito deixou mensagens dedicadas aos aniversários de 9, 14 e 18 anos de Malone, que atualmente tem 7 anos.

“Deixou alguns vídeos gravados para os aniversários dele, se não me engano, de 9, de 14 e de 18 anos. Das lições que ele achava importante para passar para o filho”, contou Mila durante o velório.

A cerimônia de despedida foi realizada nesta sexta-feira (2), no Complexo do Aeroporto do Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo, e não se restringiu a familiares e amigos, contando com um espaço aberto para que o público prestasse uma última homenagem ao influenciador. A única restrição no local foi a entrada da imprensa, que foi barrada pela família de Lito.

Lito Sousa morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos, no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Ele estava internado após ter sido diagnosticado com uma rara condição neurodegenerativa, chamada Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), fato revelado ao público em agosto.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura 1 de 11

Mila explicou que a escolha do local do velório, no Campo de Marte, era um desejo do próprio influenciador, devido à sua paixão por aviões. “O Lito teve oportunidade de fazer declarações de vontade. Essa era uma delas, que ele estivesse perto do que ele ama, que é a aviação, são os aviões”, destacou.

O filho do casal, Malone, de 7 anos, não compareceu ao velório. De acordo com a empresária, ela chegou a conversar com Malone sobre a possibilidade de comparecer à cerimônia, mas a decisão final foi tomada para preservar a memória da criança: “Ele tem 7 anos de idade, é uma criança muito pequena... ainda não tem discernimento de tudo. Prefiro que ele tenha outro tipo de imagem do pai dele”.

Trajetória de Lito Sousa

Lito foi referência na aviação brasileira. Piloto, mecânico de aeronaves e especialista em segurança aérea, ele ganhou projeção ao compartilhar sua vivência no setor e explicar temas relacionados a aeronaves, turbulências, acidentes e segurança de voo por meio do canal do YouTube "Aviões e Músicas", que alcançou 4 milhões de inscritos nas últimas semanas.

Além do canal, Lito também atuou como palestrante, consultor, escritor e empresário. Criou a Lito Aviation Academy, voltada à formação de profissionais da área, e escreveu o livro "Onde Morrem os Aviões", inspirado em sua experiência no setor.

O quadro de saúde de Lito começou a se agravar em julho, quando ele confirmou o diagnóstico de câncer de próstata. Pouco tempo depois, sentiu dormência no braço esquerdo durante uma viagem e precisou antecipar o retorno ao Brasil. Internado, chegou a passar pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta de uma inflamação cerebral severa (encefalite), até que a investigação neurológica confirmou a DCJ.

Na época em que revelou o diagnóstico da doença, Mila explicou que a confirmação médica demorou semanas para ser concluída após uma série de exames complexos. "Nas últimas semanas, ele já perdeu bastante movimento, mas a lucidez dele ainda está íntegra. O médico pediu que ele aproveitasse essa janela, que a gente ainda não sabe de quanto tempo é", disse.

A mobilização ganhou proporção nacional. Em 25 de agosto, o Ministério da Saúde chegou a solicitar a inclusão de Lito em um estudo experimental nos Estados Unidos. A busca por alternativas também envolveu pesquisadores e instituições estrangeiras, enquanto familiares e seguidores tentavam encontrar caminhos para acesso a pesquisas sobre a doença.

Em setembro, a Anvisa autorizou que Lito recebesse o medicamento experimental ALN-6457, ainda em fase pré-clínica e sem eficácia e segurança comprovadas em humanos para a doença.