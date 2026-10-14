LUTO

Viúva de Lito Sousa relata sinal que pediu ao marido após morte e desabafa sobre criação do filho

Mila Seidl está nos Estados Unidos com Malone, de 7 anos, e falou sobre os desafios do luto enquanto mantém quatro empresas em funcionamento.

Heider Sacramento

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 21:34

Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, relatou ter recebido um sinal que pediu ao marido após sua morte Crédito: Reprodução

A viúva do influenciador Lito Sousa, Mila Seidl compartilhou um desabafo sobre a vida após a morte do marido, aos 59 anos. Nesta quarta-feira (14), ela contou que pediu ao companheiro um sinal que a ajudasse a atravessar o período de luto e afirmou ter recebido o que procurava.

“Eu recebi um sinal. Falei assim: ‘Lito, eu preciso de um sinal, mas não pode ser um sinal que eu fique na dúvida se era ou não’”, relatou nas redes sociais. Segundo Mila, a experiência trouxe algum ânimo em meio à tristeza. “Ele não falha comigo nunca”, acrescentou.

Atualmente nos Estados Unidos com o filho, Malone, de 7 anos, a influenciadora explicou que a viagem também tem como objetivo organizar os pensamentos e encontrar uma forma de lidar com a perda.

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Mila contou que precisa conciliar a dor com as responsabilidades profissionais. Enquanto usa o perfil pessoal para dividir os momentos de sofrimento, nos canais ligados ao trabalho tenta manter a rotina e administrar os negócios. Ela é responsável por quatro empresas e afirmou que há pessoas que dependem da continuidade das atividades.

A viúva descreveu o luto como uma experiência que afeta tanto o emocional quanto o corpo e disse que alterna momentos de choro com a necessidade de cumprir compromissos.

“Eu vou aprender a seguir sozinha”, afirmou, ao falar sobre a necessidade de continuar cuidando do filho. Para ela, a responsabilidade com Malone tornou-se ainda maior após a morte do pai.