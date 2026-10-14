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Viúva de Lito Sousa relata sinal que pediu ao marido após morte e desabafa sobre criação do filho

Mila Seidl está nos Estados Unidos com Malone, de 7 anos, e falou sobre os desafios do luto enquanto mantém quatro empresas em funcionamento.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 21:34

Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, relatou ter recebido um sinal que pediu ao marido após sua morte
Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, relatou ter recebido um sinal que pediu ao marido após sua morte Crédito: Reprodução

A viúva do influenciador Lito Sousa, Mila Seidl compartilhou um desabafo sobre a vida após a morte do marido, aos 59 anos. Nesta quarta-feira (14), ela contou que pediu ao companheiro um sinal que a ajudasse a atravessar o período de luto e afirmou ter recebido o que procurava.

“Eu recebi um sinal. Falei assim: ‘Lito, eu preciso de um sinal, mas não pode ser um sinal que eu fique na dúvida se era ou não’”, relatou nas redes sociais. Segundo Mila, a experiência trouxe algum ânimo em meio à tristeza. “Ele não falha comigo nunca”, acrescentou.

Atualmente nos Estados Unidos com o filho, Malone, de 7 anos, a influenciadora explicou que a viagem também tem como objetivo organizar os pensamentos e encontrar uma forma de lidar com a perda.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura

Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Esposa de Lito Sousa revela que ele foi diagnosticado com doença rara e sem cura por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
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Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
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Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais

Mila contou que precisa conciliar a dor com as responsabilidades profissionais. Enquanto usa o perfil pessoal para dividir os momentos de sofrimento, nos canais ligados ao trabalho tenta manter a rotina e administrar os negócios. Ela é responsável por quatro empresas e afirmou que há pessoas que dependem da continuidade das atividades.

A viúva descreveu o luto como uma experiência que afeta tanto o emocional quanto o corpo e disse que alterna momentos de choro com a necessidade de cumprir compromissos.

“Eu vou aprender a seguir sozinha”, afirmou, ao falar sobre a necessidade de continuar cuidando do filho. Para ela, a responsabilidade com Malone tornou-se ainda maior após a morte do pai.

Mila também explicou que, ao dizer que havia perdido o direito de morrer, se referia à preocupação com o futuro do menino, que agora precisa lidar com a ausência do pai. Ela afirmou que pretende enfrentar a nova fase e assumir a criação do filho com dedicação.

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