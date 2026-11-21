SAUDADE

Viúva de Rick desabafa dois meses após morte do cantor: 'Ainda é difícil acreditar'

Geralda Helena lembrou os 44 anos de casamento com o sertanejo, da dupla com Renner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 15:32

Esposa de Rick, da dupla com Renner, Geralda Helena Crédito: Reprodução/Instagram

Geralda Helena, viúva do cantor sertanejo Rick, publicou neste sábado (21) uma mensagem nas redes sociais para marcar os dois meses da morte do marido. O artista, que ficou famoso na dupla com Renner, morreu em setembro após a queda de um helicóptero em Santa Catarina.

Viúva de Rick, da dupla com Renner, publica homenagem dois meses após acidente 1 de 8

No texto postado no Instagram, Geralda falou sobre a dificuldade de aceitar a perda repentina e a falta que o cantor faz em casa. "Hoje faz dois meses que você partiu de uma maneira tão inesperada, deixando um vazio imenso em nossos corações. Ainda é difícil acreditar que não vou mais ter você ao meu lado", escreveu.

A esposa do cantor também lembrou dos 44 anos de união e da família que construíram juntos. Os dois tiveram dois filhos, Victor Henrique e Mônica, além de quatro netos. "Você foi meu primeiro amor, meu único grande amor, meu companheiro de toda uma vida. Foram 44 anos de mãos dadas, e eu escolheria viver tudo novamente ao seu lado", disse.

No fim do texto, ela garantiu que a lembrança do artista segue viva no dia a dia dos parentes. "O amor que construímos jamais vai morrer. Você continuará vivo em nossos filhos, nos nossos netos e nas lembranças que guardamos com tanto carinho. Obrigada por ter sido a minha vida, a minha história e o meu grande amor. Te amarei para sempre", completou.

Novas imagens mostram os destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC 1 de 5

Como foi o acidente

Rick morreu no dia 21 de setembro, quando o helicóptero em que viajava caiu em Santa Bárbara, na serra de Santa Catarina. Outras quatro pessoas que estavam na aeronave também morreram no local.