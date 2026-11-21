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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 15:32
Geralda Helena, viúva do cantor sertanejo Rick, publicou neste sábado (21) uma mensagem nas redes sociais para marcar os dois meses da morte do marido. O artista, que ficou famoso na dupla com Renner, morreu em setembro após a queda de um helicóptero em Santa Catarina.
Viúva de Rick, da dupla com Renner, publica homenagem dois meses após acidente
No texto postado no Instagram, Geralda falou sobre a dificuldade de aceitar a perda repentina e a falta que o cantor faz em casa. "Hoje faz dois meses que você partiu de uma maneira tão inesperada, deixando um vazio imenso em nossos corações. Ainda é difícil acreditar que não vou mais ter você ao meu lado", escreveu.
A esposa do cantor também lembrou dos 44 anos de união e da família que construíram juntos. Os dois tiveram dois filhos, Victor Henrique e Mônica, além de quatro netos. "Você foi meu primeiro amor, meu único grande amor, meu companheiro de toda uma vida. Foram 44 anos de mãos dadas, e eu escolheria viver tudo novamente ao seu lado", disse.
No fim do texto, ela garantiu que a lembrança do artista segue viva no dia a dia dos parentes. "O amor que construímos jamais vai morrer. Você continuará vivo em nossos filhos, nos nossos netos e nas lembranças que guardamos com tanto carinho. Obrigada por ter sido a minha vida, a minha história e o meu grande amor. Te amarei para sempre", completou.
Novas imagens mostram os destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC
Rick morreu no dia 21 de setembro, quando o helicóptero em que viajava caiu em Santa Bárbara, na serra de Santa Catarina. Outras quatro pessoas que estavam na aeronave também morreram no local.
No dia do acidente, Geralda estava em Orlando, nos Estados Unidos, cidade onde o casal morava. Ao saber que o helicóptero tinha sumido, ela pegou um avião de volta para o Brasil e recebeu a notícia da morte do marido ainda durante o voo, chegando a passar mal na hora.