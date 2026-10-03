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Viúva de Rick desabafa sobre saudade quase duas semanas após morte do cantor: 'Dolorosa e devastadora'

Geralda Helena, que foi casada com o sertanejo por 42 anos, compartilhou reflexão sobre a dor de perder alguém e não vê-lo voltar para casa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20:45

Rick Sollo
Rick Sollo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Geralda Helena, viúva do cantor Rick, da dupla Rick & Renner, compartilhou neste sábado (3) uma mensagem sobre saudade e luto, quase duas semanas após a morte do sertanejo. O músico morreu aos 59 anos na queda de um helicóptero em Santa Catarina.

Nos Stories do Instagram, Geralda republicou uma reflexão que fala sobre a dificuldade de lidar com a ausência definitiva de uma pessoa querida. "A verdade é que sentir saudade de alguém que você sabe que nunca mais vai cruzar a porta da sua casa, é a coisa mais dolorosa e devastadora que um ser humano pode suportar", dizia a publicação compartilhada por ela.

Rick estava com a esposa, Geralda Helena, há mais de 40 anos

Reprodução por Reprodução
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Rick e Geralda Helena por Reprodução
Rick e Geralda Helena por Reprodução
Rick e Geralda Helena por Reprodução
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Rick e Geralda foram casados por 42 anos e tiveram dois filhos, Mônica e Victor Henrique. Desde a morte do marido, ela tem usado as redes sociais para compartilhar homenagens e mensagens relacionadas ao período de luto.

Morte em acidente de helicóptero

Rick, cujo nome era Geraldo Antônio de Carvalho, morreu em 21 de setembro, após o helicóptero em que viajava cair na região serrana de Santa Catarina. Outras quatro pessoas que estavam na aeronave também morreram.

Geralda estava nos Estados Unidos quando recebeu a notícia e retornou ao Brasil para acompanhar as despedidas do marido.

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O acidente interrompeu uma trajetória de décadas de Rick na música sertaneja. Ao lado de Renner, ele formou uma das duplas conhecidas do gênero e construiu uma carreira iniciada ainda nos anos 1980.

Desde a tragédia, familiares, amigos e artistas próximos ao cantor têm publicado homenagens e lembranças nas redes sociais. Renner também se pronunciou sobre a perda do parceiro, com quem dividiu grande parte de sua trajetória profissional.

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