Viúva de Rick desabafa sobre saudade quase duas semanas após morte do cantor: 'Dolorosa e devastadora'

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Fernanda Varela
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20:45
Geralda Helena, viúva do cantor Rick, da dupla Rick & Renner, compartilhou neste sábado (3) uma mensagem sobre saudade e luto, quase duas semanas após a morte do sertanejo. O músico morreu aos 59 anos na queda de um helicóptero em Santa Catarina.
Nos Stories do Instagram, Geralda republicou uma reflexão que fala sobre a dificuldade de lidar com a ausência definitiva de uma pessoa querida. "A verdade é que sentir saudade de alguém que você sabe que nunca mais vai cruzar a porta da sua casa, é a coisa mais dolorosa e devastadora que um ser humano pode suportar", dizia a publicação compartilhada por ela.
Rick estava com a esposa, Geralda Helena, há mais de 40 anos
Rick e Geralda foram casados por 42 anos e tiveram dois filhos, Mônica e Victor Henrique. Desde a morte do marido, ela tem usado as redes sociais para compartilhar homenagens e mensagens relacionadas ao período de luto.
Morte em acidente de helicóptero
Rick, cujo nome era Geraldo Antônio de Carvalho, morreu em 21 de setembro, após o helicóptero em que viajava cair na região serrana de Santa Catarina. Outras quatro pessoas que estavam na aeronave também morreram.
Geralda estava nos Estados Unidos quando recebeu a notícia e retornou ao Brasil para acompanhar as despedidas do marido.
O acidente interrompeu uma trajetória de décadas de Rick na música sertaneja. Ao lado de Renner, ele formou uma das duplas conhecidas do gênero e construiu uma carreira iniciada ainda nos anos 1980.
Desde a tragédia, familiares, amigos e artistas próximos ao cantor têm publicado homenagens e lembranças nas redes sociais. Renner também se pronunciou sobre a perda do parceiro, com quem dividiu grande parte de sua trajetória profissional.