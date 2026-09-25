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Viúva de Rick explica velório restrito e agradece apoio após morte do cantor: 'Dor imensurável'

Geralda Helena publicou uma mensagem nas redes sociais e pediu compreensão pela decisão da família durante a despedida do artista

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 15:57

Esposa de Rick, da dupla com Renner, Geralda Helena
Esposa de Rick, da dupla com Renner, Geralda Helena Crédito: Reprodução/Instagram

A viúva de Rick, Geralda Helena, usou as redes sociais para agradecer o carinho recebido pela família após a morte do cantor. O artista foi velado e sepultado na última quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior de São Paulo, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.

Na mensagem, Geralda agradeceu às pessoas que estiveram presentes durante a despedida e também àqueles que enviaram flores, coroas, mensagens e orações.

“Ontem vivemos um dos momentos mais difíceis e dolorosos de nossas vidas. Queremos agradecer, de todo o coração, a cada familiar e amigo que esteve conosco no velório e no sepultamento”, escreveu.

Rick estava com a esposa, Geralda Helena, há mais de 40 anos

Reprodução por Reprodução
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Rick e Geralda Helena por Reprodução
Rick e Geralda Helena por Reprodução
Rick e Geralda Helena por Reprodução
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A viúva também se dirigiu aos fãs de Rick, destacando que muitos compreenderam a escolha da família de manter a cerimônia reservada. Ela ainda pediu desculpas a quem possa ter se sentido ofendido com a decisão.

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Segundo Geralda, a opção pelo velório restrito aconteceu pela necessidade de preservar a família diante do momento de luto. “Necessidade de preservar um momento de uma dor imensurável”, afirmou.

Rick morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero em Urubici, em Santa Catarina. O acidente também matou outras quatro pessoas.

Ao se despedir, Geralda afirmou que a morte não apaga a trajetória construída pelo cantor ao longo de décadas. “O Rick, porém, não pode ser sepultado. Ele continuará vivo em sua voz, em suas músicas, em sua história e em cada lembrança”, declarou.

Companheira de Rick por mais de 40 anos, Geralda encerrou a mensagem agradecendo novamente o apoio recebido e pediu que o público respeitasse a maneira encontrada pela família para atravessar a despedida.

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