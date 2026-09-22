LUTO

Viúva de Rick passa mal ao descobrir morte do marido pelas redes sociais durante desembarque no Brasil

Geralda Carvalho estava voltando dos Estados Unidos quando a morte do sertanejo foi confirmada; ela passou mal e precisou de auxílio no aeroporto

Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 23:32

Viúva de Rick soube da morte do cantor ao desembarcar no Brasil e precisou de atendimento após passar mal Crédito: Reprodução

Geralda Carvalho, viúva de Rick, da dupla com Renner, soube da morte do marido somente depois de desembarcar no Brasil. Ela estava em um voo de retorno dos Estados Unidos quando foi confirmada a morte do cantor no acidente de helicóptero em Santa Catarina.

Segundo informações divulgadas com exclusividade pelo portal LeoDias, Geralda estava sem acesso à internet durante o trajeto e, ao pousar no Brasil, encontrou mensagens de familiares e amigos e publicações nas redes sociais informando sobre a morte do marido.

Rick estava com a esposa, Geralda Helena, há mais de 40 anos 1 de 9

O impacto da notícia fez com que ela passasse mal ainda dentro da aeronave. Geralda precisou receber auxílio para conseguir desembarcar, enquanto um familiar já a aguardava no aeroporto para acompanhá-la.

O desembarque ocorreu por uma saída diferente da utilizada normalmente pelos passageiros. Depois dos procedimentos de imigração, a viúva recebeu atendimento e, de acordo com a publicação, foi estabilizada.

Após deixar o aeroporto, Geralda seguiu de carro, acompanhada pelo motorista da família, com destino a Sorocaba, no interior de São Paulo.