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Felipe Sena
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16:17
Martha Carvana, a viúva do ator e diretor Hugo Carvana, que morreu em 2014 aos 77 anos, é a nova moradora do Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
A jornalista chegou à instituição nesta terça-feira (24), e ocupará uma das casas construídas com doações para oferecer suporte, cuidados e companhia a profissionais que dedicaram a vida às artes.
Martha Carvana
A residência destinada a Martha integra o conjunto de unidades que receberam apoio da atriz Marieta Severo. Em dezembro de 2024, a artista participou da entrega de três casas, resultado da reforma de um imóvel que já pertencia à instituição.
Martha foi casada com Hugo, que morreu em decorrência de um câncer no pulmão. Martha construiu uma trajetória no jornalismo e na produção cultural. Ela trabalhou no Jornal do Brasil, participou do jornal-escola O Sol e foi secretária de Redação de O Pasquim.