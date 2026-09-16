HONRANDO A MEMÓRIA

Viúvo de influenciadora morta após cirurgia plástica fará caminhada de 150 km para cumprir promessa

Marcus Vinicius anunciou ação solidária um mês após a morte de Marta Oliveira e pretende doar uma cesta básica para cada quilômetro percorrido

Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 18:38

Marido de Marta Oliveira pagará promessa Crédito: Reprodução

Um mês após a morte da influenciadora Marta Oliveira, de 33 anos, em decorrência de complicações após procedimentos de cirurgia plástica, o marido dela, Marcus Vinicius, anunciou que vai cumprir promessas feitas durante o período em que a esposa lutava pela vida na UTI.

Uma delas será uma caminhada de aproximadamente 150 quilômetros até Aparecida, no interior de São Paulo. A jornada está prevista para começar em 5 de outubro e também será transformada em uma ação solidária.

Marta Oliveira, influenciadora morta após cirurgias plásticas 1 de 11

Para cada quilômetro percorrido, Marcus pretende doar uma cesta básica a famílias em situação de vulnerabilidade. A expectativa é chegar a 150 cestas, totalizando aproximadamente uma tonelada e meia de alimentos. “Serão 150 cestas, aproximadamente uma tonelada e meia de alimentos, que nós faremos doações para as famílias que precisam”, explicou.

O viúvo, que teve três filhos com Marta - Théo, Ravi e Filippo -, também pretende contar com amigos durante o percurso e convidou empresários e seguidores a colaborarem com a iniciativa.

Promessas feitas durante internação

Marcus contou que as promessas foram feitas enquanto Marta estava internada. Mesmo após a morte da esposa, decidiu mantê-las como uma maneira de agradecer pelos 15 anos que passaram juntos. “Eu decidi que, ainda assim, eu cumpriria todas as promessas que eu fiz, pela gratidão de ter vivido 15 anos ao lado de uma mulher iluminada e sensacional”, declarou.

Ele também relembrou uma mensagem que recebeu da mulher cerca de um mês antes da morte. Segundo Marcus, Marta mostrou a ele uma passagem da Bíblia que falava sobre estar preparado para explicar a razão da própria esperança. Para o influenciador, a lembrança ganhou um novo significado após tudo o que aconteceu.

Marta Oliveira morreu em 17 de agosto, cinco dias depois de passar por uma combinação de cirurgias plásticas que teria durado aproximadamente seis horas, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

De acordo com a família, ela realizou os exames pré-operatórios e recebeu alta na manhã seguinte aos procedimentos. Depois de voltar para casa, porém, apresentou vômitos e diarreia e precisou retornar ao hospital. O quadro se agravou, e Marta foi intubada, apresentou falta de ar e sofreu duas paradas cardíacas antes de morrer. Segundo a certidão de óbito citada pela família, as causas associadas foram “choque misto refratário, insuficiência cardíaca aguda e sepse de foco indeterminado”.

Família busca respostas

A defesa da família analisa o prontuário médico e afirma ter identificado pontos que precisam ser esclarecidos, incluindo divergências relacionadas a exames de imagem e a ausência, no prontuário, de um vídeo referente à segunda cirurgia. O caso também é alvo de uma sindicância no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), enquanto os advogados procuram avaliações médicas independentes.

A família afirma, até o momento, não acusar diretamente a equipe médica ou o hospital de erro e diz buscar esclarecimentos técnicos sobre as circunstâncias da morte.