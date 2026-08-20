POLÊMICA

Viúvo de Isabel Veloso relata como conheceu atual noiva e revolta web; confira

Lucas Borbas fez declaração romântica a Diulia Loregian

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08:44

Viúvo de Isabel Veloso relata como conheceu atual noiva e revolta web Crédito: Reprodução/Instagram

Lucas Borbas, viúvo da influenciadora Isabel Veloso, virou alvo de duras críticas nas redes sociais na última quarta-feira (19). O influenciador publicou uma declaração de amor para a atual noiva, Diulia Loregian, detalhando o momento em que os dois se conheceram, mas o relato acabou gerando revolta entre os seguidores.

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No texto compartilhado no Instagram, Lucas relembrou o primeiro contato com Diulia, que atuou como fonoaudióloga de Arthur, filho do influenciador com Isabel. "Muitas pessoas me perguntam como conheci a Diulia. Foi em um dia calmo, em uma data comemorativa. Tudo aconteceu de forma leve, suave e sem malícia. Ela tinha uma conversa doce e um olhar simpático que, de alguma forma, me chamou atenção", escreveu ele. "Se hoje eu pudesse voltar àquele dia em que tudo começou, eu não mudaria absolutamente nada."

A publicação rapidamente dividiu opiniões e provocou reações negativas. Internautas apontaram que a aproximação ocorreu durante o período em que Isabel Veloso ainda estava em tratamento contra o câncer, já que a própria profissional havia sido contratada pelo casal na época para atender o bebê da família.

Diversos usuários acusaram o influenciador de falta de sensibilidade com a memória da ex-mulher, deixando comentários como "a esposa em estado grave e ele prestando atenção em outra" e cobrando respeito à história construída com a mãe de seu filho.

Leia texto publicado por Lucas Borbas:

"Muitas pessoas me perguntam como conheci a Diulia. E hoje, através desta mensagem, quero eternizar um pouco dessa história.

Foi em um dia calmo, em uma data comemorativa. Tudo aconteceu de forma leve, suave e sem malícia. Ela tinha uma conversa doce e um olhar simpático que, de alguma forma, me chamou atenção.

Confesso que, desde então, passamos por muitas coisas juntos. E, a cada dia, fomos ficando mais fortes. Hoje, o que vejo é uma mulher que entende o nosso valor, respeita o que sentimos e demonstra isso de uma forma intensa e verdadeira.

Talvez essa mensagem seja também uma forma de eternizar aquilo que, daqui a alguns meses, vai se concretizar. ❤️

Diulia, minha gratidão é por você ser você. Por cuidar, por demonstrar, por estar presente nos dias bons e, principalmente, nos dias difíceis. Você me mostrou que, no fim, o que realmente importa é aquilo que sentimos um pelo outro.

E não pense que relacionamento não tem diferenças. Tem, e muitas! ? Mas aprendemos que o amor não é apenas um sentimento. Amor também é escolha. É escolher ficar, compreender, respeitar e caminhar juntos mesmo quando as coisas não são perfeitas.

Obrigado por, em tão pouco tempo, me mostrar qualidades que eu nem sabia que tinha e também alguns defeitos que eu nem sabia que existiam. ? Talvez isso só prove o quanto nos tornamos observadores um do outro.

E se hoje eu pudesse voltar àquele dia em que tudo começou, eu não mudaria absolutamente nada. Porque cada conversa, cada dificuldade, cada sorriso e cada escolha nos trouxe até aqui.

Daqui a alguns meses, não estaremos apenas contando como nos conhecemos. Estaremos contando como decidimos construir uma vida juntos.

Que Deus continue escrevendo a nossa história, que nunca nos falte coragem para escolher um ao outro e que, mesmo quando os dias forem difíceis, a gente nunca se esqueça do motivo pelo qual começou.

Obrigado por ser meu presente, meu porto seguro e a pessoa com quem eu quero dividir os próximos capítulos da minha vida.