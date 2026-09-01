Viúvo de Rita Lee abre o coração sobre novo namoro após luto: 'Grande bênção que não invalida a dor'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:59
Quarenta e sete anos de casamento e três anos de saudade profunda marcaram a trajetória recente do músico Roberto de Carvalho desde a morte de Rita Lee. Em entrevista ao canal do YouTube 'The Business of Life', conduzida por Nilton Bonder, ele refletiu sobre a transição em seu processo de luto, destacando o apoio psicológico, espiritual e familiar que o ajudou a encontrar novos caminhos emocionais.
Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro
O momento atual do artista inclui um novo capítulo amoroso com a empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho, com quem manteve amizade duradoura após um relacionamento na juventude. O romance foi reacendido no início de julho, durante uma viagem a Paris, na França.
Ao comentar o novo relacionamento, Roberto fez questão de ponderar que a felicidade presente convive pacificamente com a memória da eterna rainha do rock brasileiro. "Uma grande bênção que não invalida a dor e nunca invalidará", definiu o músico, pontuando que o afeto atual representa uma nova luz em sua vida.