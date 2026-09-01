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Viúvo de Rita Lee abre o coração sobre novo namoro após luto: 'Grande bênção que não invalida a dor'

Roberto de Carvalho revelou que vive um relacionamento com a empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:59

Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho posa com nova namorada
Roberto de Carvalho posa com nova namorada Crédito: Reprodução/Instagram

Quarenta e sete anos de casamento e três anos de saudade profunda marcaram a trajetória recente do músico Roberto de Carvalho desde a morte de Rita Lee. Em entrevista ao canal do YouTube 'The Business of Life', conduzida por Nilton Bonder, ele refletiu sobre a transição em seu processo de luto, destacando o apoio psicológico, espiritual e familiar que o ajudou a encontrar novos caminhos emocionais.

Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro

Roberto de Carvalho com Lilibeth Monteiro de Carvalho no Rio de Janeiro por Reprodução/Redes Sociais
Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho posa com nova namorada por Reprodução/Instagram
Flora Gil diz que é 'madrinha' de Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro por Miguel Sá e Renato Wrobel | MS Fotos
Roberto de Carvalho publicou fotos com Lilibeth Monteiro e aumentou os rumores de um novo romance por Reprodução
Roberto de Carvalho com Lilibeth Monteiro de Carvalho por Reprodução/Redes Sociais
Roberto de Carvalho com Lilibeth Monteiro de Carvalho e o músico Mu Carvalho por Reprodução/Redes Sociais
Lilibeth de Carvalho é apontada como antigo amor de Roberto de Carvalho por Reprodução (Vera Donato e Instagram)
Publicação de Roberto de Carvalho por Reprodução | Instagram
Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho viaja com ex-namorada para Paris por Reprodução/Redes Sociais
Roberto de Carvalho aproveita Paris ao lado da empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho por Reprodução/ Instagram
Roberto de Carvalho aproveita Paris ao lado da empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho por Reprodução/ Instagram
Lilibeth comenta foto de Roberto de Carvalho por Reprodução/ Instagram
Casamento de Fernando Collor com Lilibeth Monteiro de Carvalho em 1975 por Arquivo
A empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho por Reprodução/ Instagram
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Roberto de Carvalho com Lilibeth Monteiro de Carvalho no Rio de Janeiro por Reprodução/Redes Sociais

O momento atual do artista inclui um novo capítulo amoroso com a empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho, com quem manteve amizade duradoura após um relacionamento na juventude. O romance foi reacendido no início de julho, durante uma viagem a Paris, na França.

Ao comentar o novo relacionamento, Roberto fez questão de ponderar que a felicidade presente convive pacificamente com a memória da eterna rainha do rock brasileiro. "Uma grande bênção que não invalida a dor e nunca invalidará", definiu o músico, pontuando que o afeto atual representa uma nova luz em sua vida.

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Roberto de Carvalho Rita lee Lilibeth Carvalho

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