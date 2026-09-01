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Viúvo de Rita Lee abre o coração sobre novo namoro após luto: 'Grande bênção que não invalida a dor'

Roberto de Carvalho revelou que vive um relacionamento com a empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:59

Roberto de Carvalho posa com nova namorada Crédito: Reprodução/Instagram

Quarenta e sete anos de casamento e três anos de saudade profunda marcaram a trajetória recente do músico Roberto de Carvalho desde a morte de Rita Lee. Em entrevista ao canal do YouTube 'The Business of Life', conduzida por Nilton Bonder, ele refletiu sobre a transição em seu processo de luto, destacando o apoio psicológico, espiritual e familiar que o ajudou a encontrar novos caminhos emocionais.

Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro 1 de 14

O momento atual do artista inclui um novo capítulo amoroso com a empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho, com quem manteve amizade duradoura após um relacionamento na juventude. O romance foi reacendido no início de julho, durante uma viagem a Paris, na França.