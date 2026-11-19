PARABÉNS

Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho, comemora aniversário ao lado de amor de infância

Roberto vive seu primeiro relacionamento após a perda de Rita Lee, em maio de 2023

Felipe Sena

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 20:58

Roberto de Carvalho e Lilibeth se conheceram na infância Crédito: Reprodução | Instagram

Roberto de Carvalho, músico e viúvo de Rita Lee, comemorou aos 74 anos, ao lado da namorada, Lilibeth Monteiro.

Em seu perfil no Instagram, o músico publicou uma foto do aniversário. No registro, ele aparece ao lado da companheira enquanto apaga a vela do bolo.

Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro 1 de 14

A publicação rendeu mensagens carinhosas de artistas e amigos. “Roberto querido, parabéns por tudo e por tanto", escreveu a atriz Lília Cabral. "Parabéns, querido Roberto", deixou registrado Mel Lisboa. “Amado, muita alegria na jornada”, desejou Bruna Lombardi.

Roberto vive seu primeiro relacionamento após a perda de Rita Lee, em maio de 2023. O músico e Lilibeth, de 68 anos, haviam namorado quando eram jovens e voltaram a se aproximar após uma viagem a Paris, em julho deste ano.