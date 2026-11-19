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Felipe Sena
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 20:58
Roberto de Carvalho, músico e viúvo de Rita Lee, comemorou aos 74 anos, ao lado da namorada, Lilibeth Monteiro.
Em seu perfil no Instagram, o músico publicou uma foto do aniversário. No registro, ele aparece ao lado da companheira enquanto apaga a vela do bolo.
Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro
A publicação rendeu mensagens carinhosas de artistas e amigos. “Roberto querido, parabéns por tudo e por tanto", escreveu a atriz Lília Cabral. "Parabéns, querido Roberto", deixou registrado Mel Lisboa. “Amado, muita alegria na jornada”, desejou Bruna Lombardi.
Roberto vive seu primeiro relacionamento após a perda de Rita Lee, em maio de 2023. O músico e Lilibeth, de 68 anos, haviam namorado quando eram jovens e voltaram a se aproximar após uma viagem a Paris, em julho deste ano.
A empresária Lilibeth foi a primeira esposa do ex-presidente do Brasil Fernando Collor de Mello, com quem teve dois filhos. O romance com Roberto foi assumido publicamente no início de agosto e, desde então, os dois mantêm a relação longe de grandes exposições.