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'Vivendo no perigo': Tiago Scheuer, do 'Hora 1', conta como consegue dormir às 17h

Jornalista acorda pouco depois da meia-noite e mostra os truques que usa para driblar o sol e o barulho dos vizinhos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 07:43

Tiago Scheuer é apresentador do 'Hora 1'   Crédito: Reprodução/Instagram

Tiago Scheuer usou o Instagram na quarta-feira (4) para mostrar como consegue dormir enquanto ainda está claro. Aos 43 anos, o comandante do Hora 1 vai para a cama às 17h e levanta à 0h20 para entrar no ar às 4h na TV Globo. O jornalista adotou o esquema há um ano, quando assumiu o posto que era de Roberto Kovalick.

Tiago Scheuer comemora um ano apresentando o Hora 1

Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram
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Tiago Scheuer mostra bastidores e comemora um ano apresentando o Hora 1 por Reprodução/Instagram

Para dormir no fim da tarde, o apresentador disse que o segredo é tirar a claridade e o som da rua com tampões de ouvido. "Já no escuro pra dormir, eu tenho evitado ficar no celular. Eu sempre opto pelo livro, no meu caso, o livro eletrônico. E aí o sono vem rápido. Leio uma meia hora, uns 40 minutos, viro pro lado e é só dormir", contou Scheuer.

Os vizinhos seguem o dia a dia normal, mas ele garantiu que não perde a paciência com os barulhos do prédio. "Confesso que tenho ouvido pouco. Às vezes um vizinho ou outro faz barulho, mas como é que eu vou reclamar sendo que eu tô dormindo num horário atípico?", explicou.

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A alimentação também entra na regra para o sono chegar na hora certa. Scheuer não cochila à tarde, toma o último café até as 9h e come pela última vez às 15h, escolhendo opções leves como iogurte ou fruta. "Prefiro não arriscar", pontuou o jornalista ao detalhar a rotina.

Ele começa a desacelerar às 15h30 para deitar uma hora depois. "Principal segredo é ter rotina sempre, tudo no mesmo horário", afirmou. No final, entregou o hábito mais arriscado do processo: "Eu tenho um segredo: eu só coloco um despertador, vivendo no perigo. Só um".

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