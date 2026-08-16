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Viviane Araujo ajudou Anitta a descobrir irmão sem saber: entenda a coincidência

Cantora revelou no Altas Horas que o interesse do pai e do irmão pela atriz acabou aproximando os dois lados da família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 16:37

Viviane Araujo teve um papel inesperado na descoberta do irmão de Anitta. Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma coincidência envolvendo Viviane Araujo acabou tendo um papel inesperado na história da família de Anitta. Durante o Altas Horas deste sábado (15), a cantora contou que a atriz ajudou, sem saber, na descoberta de Felipe Terra, seu irmão mais velho por parte de pai.

Felipe é filho de Mauro Machado, o Painitto, de um relacionamento anterior. A existência do parentesco só veio à tona anos depois e foi confirmada por um teste de DNA realizado em 2019.

A história começou justamente por causa do interesse de Mauro e Felipe pela atriz. Anitta contou que, em uma participação anterior no Altas Horas, seu pai decidiu acompanhá-la porque sabia que Viviane estaria no programa. “Meu pai quis vir me acompanhando, porque ia ter a Viviane Araújo. Falou que queria dar uma cantada nela”, brincou a cantora.

O detalhe curioso é que, na mesma época, Felipe e a mãe dele, Cleide Terra, também assistiam ao programa em casa pelo mesmo motivo: ver Viviane.

Viviane Araújo

Viviane Araújo por Reprodução/ Instagram
Viviane Araújo posa de biquíni por Reprodução/ Instagram
Viviane Araújo usa mesma fantasia que utilizou no desfile de 2012 pela Mancha verde para desfile do acesso 1 das escolas de samba de SP por Edu Araujo/ Agnews
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Fábio Rocha/Rede Globo
Viviane Araujo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo e filho por Reprodução / Redes Sociais
Viviane Araújo por Reprodução
Viviane Araújo por Redes sociais
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Viviane Araújo por Reprodução/ Instagram

A atriz, que não estava no estúdio naquele momento, participou da atração por telefone. Ao relembrar a história, Serginho Groisman explicou a ela como sua presença acabou conectando pai e filho.

Viviane ficou surpresa ao descobrir que havia sido uma espécie de elo involuntário entre os dois lados da família. “Eu fui meio que intermediária para eles se conhecerem, um saber do outro”, reagiu.

Viviane Araujo teve um papel inesperado na descoberta do irmão de Anitta. Crédito: Miguel Salvatore/Globo

Anitta aproveitou a ligação para agradecer pela coincidência. “Graças a você eu ganhei um novo irmão”, disse a cantora, em tom de brincadeira.

Felipe é o filho mais velho de Mauro Machado. Depois da confirmação da paternidade, ele passou a fazer parte da convivência familiar e atualmente mantém relação próxima com Anitta e os demais integrantes da família.

A história fez Serginho resumir o papel inusitado da atriz naquele encontro: “Você conectou muita gente aqui”.

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