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Vizinha de Ferrugem, Viviane Araújo se muda para mansão com adega, jardim de inverno e sauna; veja fotos

Mansão de Viviane Araújo fica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 07:30

Confira detalhes da nova mansão de Viviane Araújo
Confira detalhes da nova mansão de Viviane Araújo Crédito: Reprodução | Instagram

Viviane Araújo, de 51 anos, revelou nesta segunda-feira (28) que terá que se mudar para a nova casa antes do planejado. A atriz comprou uma mansão de R$ 2,5 milhões em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, mas o local ainda está em processo de obras.

Viviane Araújo revelou detalhes da nova casa que tem sido construída no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Mansão de Viviane Araújo

Mansão de Viviane Araújo por Reprodução | Muller Imóveis Rj
Mansão de Viviane Araújo por Reprodução | Muller Imóveis Rj
Mansão de Viviane Araújo por Reprodução | Muller Imóveis Rj
Mansão de Viviane Araújo por Reprodução | Muller Imóveis Rj
Mansão de Viviane Araújo por Reprodução | Muller Imóveis Rj
Mansão de Viviane Araújo por Reprodução | Muller Imóveis Rj
Mansão de Viviane Araújo por Reprodução | Muller Imóveis Rj
Mansão de Viviane Araújo por Reprodução | Muller Imóveis Rj
Mansão de Viviane Araújo por Reprodução | Muller Imóveis Rj
Mansão de Viviane Araújo por Reprodução | Muller Imóveis Rj
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Mansão de Viviane Araújo por Reprodução | Muller Imóveis Rj

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A atriz comprou uma mansão de R$ 2,5 milhões em um condomínio de luxo, e apesar da expectativa em relação à reforma, terá que se mudar antes do esperado.

Em vídeo publicado nesta segunda-feira (28), a rainha de bateria do Salgueiro disse que a obra do imóvel atrasou, e ela terá que deixar a cobertura onde mora atualmente, que foi vendida em 20 de outubro.

Comprada por Viviane no fim de maio, a nova casa tem cerca de 300 metros quadrados de área útil, distribuídos em três andares. O imóvel tem quatro quartos, sendo três suítes. Uma delas com closet duplo.

Ainda na semana passada, Viviane fez um vídeo mostrando como estava a obra. Ela disse que, mesmo antes da obra ser finalizada, iria solicitar a parte da marcenaria, porque é demorado.

A atriz ainda mostrou como está ficando a parte externa do imóvel e disse que ainda há muito o que fazer no local.

Entre as áreas de lazer da nova casa de Viviane, onde ela morará com o marido, Guilherme Militão, e o filho do casal, Joaquim, tem piscina, sauna, jardim de inverno e adega. A garagem tem espaço para três carros. Entre seus vizinhos estão Ferrugem e MC Cabelinho.

Tags:

Mansão Viviane Araújo

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