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Vó Bahiana faz previsão alarmante sobre Lula no dia da eleição: 'Muito choro, muita correria'

Sensitiva viralizou em junho ao prever invasão alienígena em jogo do Brasil na Copa; dessa vez, diz ter sonhado com dois caixões cobertos com a bandeira brasileira

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:27

Vó Bahiana e Lula Crédito: Reprodução/Instagram e Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A vidente Vó Bahiana, conhecida nas redes sociais como a "Vidente dos Famosos", voltou a chamar atenção após divulgar uma previsão alarmante envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeos publicados nas redes sociais, a sensitiva afirmou ter sonhado que o petista sofreria um infarto e morreria no dia 25 de outubro, data marcada para o segundo turno das eleições presidenciais.

Segundo Vó Bahiana, o sonho a deixou angustiada. No relato, ela disse ter visto o presidente enfrentando um problema grave de saúde, além de dois caixões cobertos com a bandeira do Brasil e uma multidão em meio a cenas de choro, lágrimas e correria.

Vó Bahiana 1 de 30

"Dia 25, eu vejo o Lula tendo um infarto e vindo ao desencarne", declarou a vidente em uma das gravações. Na sequência, ela afirmou que já havia feito alertas anteriores sobre a possibilidade de morte de um presidente da República.

"Eu avisei a vocês, dizendo que eu vi um presidente da República, um ex-presidente, vindo ao desencarne, e eu avisei que o Lula estava com os dias muito contados", disse. "Eu tive um sonho agora, acordei aqui angustiada, e me mostrou que no dia 25, algo com o Lula, com a saúde, algo com ele vai acontecer e leva ele ao desencarne, a perder o Lula", declarou.

A sensitiva também descreveu imagens de dois caixões com a bandeira brasileira e afirmou ter visto uma multidão em desespero. "Eu via dois caixões, a bandeira do Brasil em cima desses dois caixões, mas eu via muito choro, muita correria, muita lágrima, como isso também não fosse muito bom para o Brasil", relatou.

Ao final do vídeo, ela pediu que os seguidores se unissem em oração. "Eu peço que a gente possa se unir em oração, porque algo ruim está para acontecer", afirmou.

Sonho com urnas e disputa eleitoral

Em outra publicação, a vidente deu mais detalhes do pesadelo e relacionou as imagens que teria visto ao processo eleitoral. Segundo ela, o sonho mostrava urnas sendo manipuladas para favorecer Lula, enquanto o adversário do petista, Flávio Bolsonaro (PL), aparecia vencendo a disputa.

"O que eu via, gente, eram as urnas sendo mexidas e tentando fazer com que o Lula ganhasse a todo custo. Ele não ganhava, o Flávio ganhava as urnas e o Lula infartava", afirmou.

Na sequência, ela voltou a descrever os dois caixões cobertos com a bandeira do Brasil e disse ter visto uma multidão, correria e pessoas chorando. "Uma multidão, uma correria, choro, lágrima e o nosso Brasil passando por uma dor muito profunda. E eu acordei agora muito angustiada. Eu estou gravando esse vídeo para vocês", finaliza.

Vó Bahiana já viralizou com previsão sobre alienígenas

Esta não é a primeira vez que a sensitiva ganha repercussão nas redes sociais por previsões envolvendo acontecimentos de grande impacto. Em junho, ela viralizou ao afirmar que havia sonhado com uma invasão alienígena durante uma partida da Seleção Brasileira contra a Escócia pela Copa do Mundo, nos Estados Unidos.

Na ocasião, Vó Bahiana disse ter visto naves extraterrestres sobrevoando o Estádio Hard Rock, em Miami, e relatou que jogadores e centenas de torcedores seriam levados por alienígenas. Ela afirmou ainda que os sonhos haviam se repetido e que estava assustada com as imagens.

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"Eu tô até zonza. São 4h30 da manhã e eu tive um pesadelo. Num campo de futebol, em Miami, onde descia uma nave com mais de 100 alienígenas que pegavam todos os jogadores e levavam para a nave e mais de 700 pessoas no estádio onde acontecia o jogo da Copa do Mundo", declarou na época.

A previsão não se concretizou, mas os vídeos repercutiram entre internautas e renderam memes nas redes sociais.