Vocalista da Fresno é vítima de golpe inusitado no Rock in Rio: 'Primeiro caso da história'

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Publicado em 8 de setembro de 2026 às 22:45
Lucas Silveira viveu uma situação inusitada durante o Rock in Rio. O vocalista da Fresno contou que foi abordado por uma mulher que se passou pela mãe de Di Ferrero, vocalista do NX Zero, e chegou a acreditar na história por alguns instantes.
A abordagem foi tão convincente que Lucas precisou recorrer ao próprio amigo para descobrir se estava diante de um parentesco verdadeiro. Desconfiado, o cantor enviou um vídeo da mulher para Di Ferrero e perguntou se ela realmente era sua mãe.
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A resposta revelou o golpe. Di negou conhecer a mulher e confirmou que ela não era sua mãe. Nas redes sociais, Lucas explicou que a situação chegou a confundi-lo justamente porque ele conhece a verdadeira mãe do músico, mas a impostora teria conduzido a conversa com bastante segurança. “Muito segura”, descreveu Lucas ao comentar a postura da mulher durante a abordagem.
Apesar do episódio curioso, o golpe não teria causado nenhum prejuízo ao vocalista da Fresno. Depois de descobrir a farsa, ele apenas compartilhou a história com os seguidores, tratando o caso com bom humor e surpresa.
O cantor ainda brincou com a situação ao classificar o episódio como algo inédito em sua trajetória. Afinal, até então, aparentemente, ninguém havia tentado se aproximar dele no Rock in Rio fingindo ser a mãe de um amigo.