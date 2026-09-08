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Vocalista da Fresno é vítima de golpe inusitado no Rock in Rio: 'Primeiro caso da história'

Lucas Silveira contou que uma mulher se passou pela mãe de Di Ferrero e só foi desmascarada após ele confirmar a história com o próprio cantor

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 22:45

Lucas Silveira, da Fresno, contou que quase caiu em um golpe inusitado no Rock in Rio
Lucas Silveira, da Fresno, contou que quase caiu em um golpe inusitado no Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram

Lucas Silveira viveu uma situação inusitada durante o Rock in Rio. O vocalista da Fresno contou que foi abordado por uma mulher que se passou pela mãe de Di Ferrero, vocalista do NX Zero, e chegou a acreditar na história por alguns instantes.

A abordagem foi tão convincente que Lucas precisou recorrer ao próprio amigo para descobrir se estava diante de um parentesco verdadeiro. Desconfiado, o cantor enviou um vídeo da mulher para Di Ferrero e perguntou se ela realmente era sua mãe.

Banda Fresno lança novo álbum 'Carta de Adeus'

Banda Fresno por Divulgação/Camila Cornelsen
Lucas da banda Fresno por Divulgação/Camila Cornelsen
Guerra da banda Fresno por Divulgação/Camila Cornelsen
Vavo da banda Fresno por Divulgação/Camila Cornelsen
Capa do novo álbum da banda Fresno por Divulgação/Camila Cornelsen
Banda Fresno por Divulgação/Camila Cornelsen
Banda Fresno por Divulgação/Camila Cornelsen
Banda Fresno por Divulgação/Camila Cornelsen
Banda Fresno por Divulgação/Camila Cornelsen
Banda Fresno por Divulgação/Camila Cornelsen
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Banda Fresno por Divulgação/Camila Cornelsen

A resposta revelou o golpe. Di negou conhecer a mulher e confirmou que ela não era sua mãe. Nas redes sociais, Lucas explicou que a situação chegou a confundi-lo justamente porque ele conhece a verdadeira mãe do músico, mas a impostora teria conduzido a conversa com bastante segurança. “Muito segura”, descreveu Lucas ao comentar a postura da mulher durante a abordagem.

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Apesar do episódio curioso, o golpe não teria causado nenhum prejuízo ao vocalista da Fresno. Depois de descobrir a farsa, ele apenas compartilhou a história com os seguidores, tratando o caso com bom humor e surpresa.

O cantor ainda brincou com a situação ao classificar o episódio como algo inédito em sua trajetória. Afinal, até então, aparentemente, ninguém havia tentado se aproximar dele no Rock in Rio fingindo ser a mãe de um amigo.

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