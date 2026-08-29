ASTROLOGIA

Você é econômico ou gosta de gastar? Seu signo pode ser o culpado pela sua relação com o dinheiro

Veja como cada signo tende a lidar com finanças, desde quem prefere guardar até quem não resiste a aproveitar o que o dinheiro pode proporcionar

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 13:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A relação com o dinheiro vai muito além de quanto uma pessoa ganha. Há quem planeje cada gasto, quem prefira guardar pensando no futuro e também quem não pense duas vezes antes de investir em uma experiência que considera importante.

Na astrologia, essas diferenças podem ser interpretadas a partir do signo e de características associadas à maneira como cada pessoa lida com segurança, conforto, consumo e escolhas financeiras. Por isso, o comportamento com o dinheiro pode variar bastante de um signo para outro.

Nesta análise, divulgada pelo site "Economic Times", cada signo apresenta uma tendência financeira diferente. Confira:

Áries: mais cuidadoso do que parece

Áries costuma ser associado à impulsividade, mas, quando o assunto é dinheiro, pode demonstrar um lado muito mais cuidadoso.

Você pode preferir comprar algo de qualidade em vez de gastar repetidamente com produtos que precisam ser substituídos. A construção gradual de uma reserva também pode fazer sentido quando existe um objetivo claro.

Estilo financeiro: mais disciplinado do que aparenta.

Touro: conhecimento pode virar dinheiro

Touro tende a valorizar segurança, mas também pode encontrar diferentes maneiras de aumentar os próprios ganhos.

Aprender novas habilidades e desenvolver talentos pode ser visto como um investimento. Você pode ter facilidade para transformar conhecimento em oportunidades e até considerar diferentes fontes de renda.

Estilo financeiro: versátil e estratégico.

Gêmeos: segurança influencia os gastos

Gêmeos pode alternar entre períodos de economia e momentos de maior generosidade. Quando existe preocupação com o futuro, a tendência é controlar melhor os gastos.

Por outro lado, momentos de descontração podem levar a despesas com encontros, alimentação, viagens ou experiências compartilhadas com pessoas próximas.

Estilo financeiro: adaptável e influenciado pelo momento.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Câncer: dinheiro também é uma forma de carinho

Câncer pode gostar de usar o dinheiro para proporcionar conforto a quem ama. Presentes, comemorações, refeições especiais e experiências em família podem ocupar um espaço importante no orçamento.

O cuidado necessário é não confundir generosidade com obrigação de sempre bancar tudo para os outros.

Estilo financeiro: generoso, mas sujeito a exageros.

Leão: sabe onde cada centavo vai

Leão pode surpreender quando o assunto é organização financeira. Apesar de apreciar produtos de qualidade e alguns luxos, existe uma tendência a avaliar se determinado gasto realmente vale a pena.

Comparar preços, pesquisar opções e acompanhar o próprio orçamento pode fazer parte da rotina.

Estilo financeiro: organizado e atento aos detalhes.

Virgem: o difícil é resistir ao que considera bonito

Virgem costuma ser cuidadoso com dinheiro, mas pode abrir exceções quando encontra algo que considera realmente especial.

Roupas, beleza, restaurantes, decoração e outros itens ligados à estética podem despertar o desejo de gastar. Nesse caso, o conceito de "vale a pena" pode estar relacionado não apenas ao preço, mas também à satisfação proporcionada.

Estilo financeiro: responsável, mas com espaço para indulgências.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Libra: pensa antes de arriscar

Libra pode demonstrar uma postura mais estratégica com os próprios recursos do que as pessoas imaginam.

Antes de tomar uma decisão financeira, tende a pesquisar e avaliar diferentes possibilidades. Quando passa por um contratempo, também pode mostrar determinação para reorganizar a vida financeira.

Estilo financeiro: reservado, calculado e persistente.

Escorpião: não foge de uma boa oportunidade

Escorpião pode ter uma relação mais ousada com o dinheiro quando enxerga potencial de crescimento.

Investimentos em conhecimento, viagens, projetos próprios ou novas experiências podem parecer justificáveis se houver perspectiva de retorno. O cuidado é não deixar o otimismo transformar uma oportunidade em um risco desnecessário.

Estilo financeiro: ousado e atento às oportunidades.

Sagitário: pensa no longo prazo

Sagitário pode ser mais paciente financeiramente do que sua personalidade descontraída sugere.

Quando existe um objetivo maior, você pode aceitar abrir mão de algumas vontades imediatas para construir algo mais importante no futuro. Carreira, estabilidade e projetos de longo prazo tendem a ganhar prioridade.

Estilo financeiro: paciente e estratégico.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Capricórnio: encontra caminhos diferentes para ganhar dinheiro

Capricórnio costuma valorizar estabilidade, mas também pode demonstrar criatividade quando o assunto é aumentar a renda.

Ideias pouco convencionais, novas tecnologias ou formas diferentes de trabalhar podem despertar interesse. Seguir um caminho tradicional não é necessariamente a única opção.

Estilo financeiro: independente e inovador.

Aquário: dinheiro não é sinônimo de riqueza

Aquário pode ter uma relação mais desapegada com a ideia de acumular dinheiro. Experiências, criatividade, liberdade e projetos que tenham significado podem ser mais importantes do que simplesmente aumentar o patrimônio.

Essa postura pode favorecer a generosidade, mas também exige atenção para que o desejo de aproveitar o presente não prejudique a segurança financeira.

Estilo financeiro: intuitivo e idealista.

Peixes: age rápido quando surge uma oportunidade

Peixes pode demonstrar bastante iniciativa para criar as próprias oportunidades financeiras. A independência e a vontade de seguir um caminho próprio podem pesar nas decisões.

Por outro lado, o entusiasmo do momento pode levar a compras ou escolhas impulsivas. Esperar um pouco antes de gastar pode ajudar a diferenciar uma boa oportunidade de uma decisão tomada por empolgação.

Estilo financeiro: corajoso, mas às vezes impulsivo.

Afinal, quais signos são melhores com dinheiro?

Não existe um signo que seja simplesmente "bom" ou "ruim" com dinheiro. Cada perfil apresenta pontos fortes e desafios diferentes.