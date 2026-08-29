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Você é econômico ou gosta de gastar? Seu signo pode ser o culpado pela sua relação com o dinheiro

Veja como cada signo tende a lidar com finanças, desde quem prefere guardar até quem não resiste a aproveitar o que o dinheiro pode proporcionar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 13:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A relação com o dinheiro vai muito além de quanto uma pessoa ganha. Há quem planeje cada gasto, quem prefira guardar pensando no futuro e também quem não pense duas vezes antes de investir em uma experiência que considera importante.

Na astrologia, essas diferenças podem ser interpretadas a partir do signo e de características associadas à maneira como cada pessoa lida com segurança, conforto, consumo e escolhas financeiras. Por isso, o comportamento com o dinheiro pode variar bastante de um signo para outro.

Nesta análise, divulgada pelo site "Economic Times", cada signo apresenta uma tendência financeira diferente. Confira:

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Áries: mais cuidadoso do que parece

Áries costuma ser associado à impulsividade, mas, quando o assunto é dinheiro, pode demonstrar um lado muito mais cuidadoso.

Você pode preferir comprar algo de qualidade em vez de gastar repetidamente com produtos que precisam ser substituídos. A construção gradual de uma reserva também pode fazer sentido quando existe um objetivo claro.

Estilo financeiro: mais disciplinado do que aparenta.

Touro: conhecimento pode virar dinheiro

Touro tende a valorizar segurança, mas também pode encontrar diferentes maneiras de aumentar os próprios ganhos.

Aprender novas habilidades e desenvolver talentos pode ser visto como um investimento. Você pode ter facilidade para transformar conhecimento em oportunidades e até considerar diferentes fontes de renda.

Estilo financeiro: versátil e estratégico.

Gêmeos: segurança influencia os gastos

Gêmeos pode alternar entre períodos de economia e momentos de maior generosidade. Quando existe preocupação com o futuro, a tendência é controlar melhor os gastos.

Por outro lado, momentos de descontração podem levar a despesas com encontros, alimentação, viagens ou experiências compartilhadas com pessoas próximas.

Estilo financeiro: adaptável e influenciado pelo momento.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: dinheiro também é uma forma de carinho

Câncer pode gostar de usar o dinheiro para proporcionar conforto a quem ama. Presentes, comemorações, refeições especiais e experiências em família podem ocupar um espaço importante no orçamento.

O cuidado necessário é não confundir generosidade com obrigação de sempre bancar tudo para os outros.

Estilo financeiro: generoso, mas sujeito a exageros.

Leão: sabe onde cada centavo vai

Leão pode surpreender quando o assunto é organização financeira. Apesar de apreciar produtos de qualidade e alguns luxos, existe uma tendência a avaliar se determinado gasto realmente vale a pena.

Comparar preços, pesquisar opções e acompanhar o próprio orçamento pode fazer parte da rotina.

Estilo financeiro: organizado e atento aos detalhes.

Virgem: o difícil é resistir ao que considera bonito

Virgem costuma ser cuidadoso com dinheiro, mas pode abrir exceções quando encontra algo que considera realmente especial.

Roupas, beleza, restaurantes, decoração e outros itens ligados à estética podem despertar o desejo de gastar. Nesse caso, o conceito de "vale a pena" pode estar relacionado não apenas ao preço, mas também à satisfação proporcionada.

Estilo financeiro: responsável, mas com espaço para indulgências.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: pensa antes de arriscar

Libra pode demonstrar uma postura mais estratégica com os próprios recursos do que as pessoas imaginam.

Antes de tomar uma decisão financeira, tende a pesquisar e avaliar diferentes possibilidades. Quando passa por um contratempo, também pode mostrar determinação para reorganizar a vida financeira.

Estilo financeiro: reservado, calculado e persistente.

Escorpião: não foge de uma boa oportunidade

Escorpião pode ter uma relação mais ousada com o dinheiro quando enxerga potencial de crescimento.

Investimentos em conhecimento, viagens, projetos próprios ou novas experiências podem parecer justificáveis se houver perspectiva de retorno. O cuidado é não deixar o otimismo transformar uma oportunidade em um risco desnecessário.

Estilo financeiro: ousado e atento às oportunidades.

Sagitário: pensa no longo prazo

Sagitário pode ser mais paciente financeiramente do que sua personalidade descontraída sugere.

Quando existe um objetivo maior, você pode aceitar abrir mão de algumas vontades imediatas para construir algo mais importante no futuro. Carreira, estabilidade e projetos de longo prazo tendem a ganhar prioridade.

Estilo financeiro: paciente e estratégico.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Capricórnio: encontra caminhos diferentes para ganhar dinheiro

Capricórnio costuma valorizar estabilidade, mas também pode demonstrar criatividade quando o assunto é aumentar a renda.

Ideias pouco convencionais, novas tecnologias ou formas diferentes de trabalhar podem despertar interesse. Seguir um caminho tradicional não é necessariamente a única opção.

Estilo financeiro: independente e inovador.

Aquário: dinheiro não é sinônimo de riqueza

Aquário pode ter uma relação mais desapegada com a ideia de acumular dinheiro. Experiências, criatividade, liberdade e projetos que tenham significado podem ser mais importantes do que simplesmente aumentar o patrimônio.

Essa postura pode favorecer a generosidade, mas também exige atenção para que o desejo de aproveitar o presente não prejudique a segurança financeira.

Estilo financeiro: intuitivo e idealista.

Peixes: age rápido quando surge uma oportunidade

Peixes pode demonstrar bastante iniciativa para criar as próprias oportunidades financeiras. A independência e a vontade de seguir um caminho próprio podem pesar nas decisões.

Por outro lado, o entusiasmo do momento pode levar a compras ou escolhas impulsivas. Esperar um pouco antes de gastar pode ajudar a diferenciar uma boa oportunidade de uma decisão tomada por empolgação.

Estilo financeiro: corajoso, mas às vezes impulsivo.

Afinal, quais signos são melhores com dinheiro?

Não existe um signo que seja simplesmente "bom" ou "ruim" com dinheiro. Cada perfil apresenta pontos fortes e desafios diferentes.

Enquanto alguns tendem a priorizar segurança e planejamento, outros são mais abertos a riscos, experiências ou novas formas de ganhar dinheiro. O mais importante é reconhecer os próprios padrões e encontrar uma maneira de equilibrar prazer no presente com responsabilidade para o futuro.

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