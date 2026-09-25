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'Você é louco': Law Roach revela reação de Zendaya após ele vazar casamento da atriz com Tom Holland

Stylist contou que a atriz levou a situação com bom humor e reforçou a relação de confiança entre os dois

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 21:00

Law Roach é stylist de Zendaya desde 2011
Law Roach é stylist de Zendaya desde 2011 Crédito: Reprodução/Instagram

Law Roach, stylist de Zendaya desde quando a atriz tinha 14 anos, acabou "vazando" a informação de que ela havia oficializado o casamento com Tom Holland. Na ocasião, ele soltou a exclusiva durante o tapete vermelho do Actor Awards 2026, realizado em março deste ano.

Diante das dúvidas sobre se Zendaya teria ficado chateada com a revelação, Roach foi questionado sobre o assunto durante participação no podcast Outlaws with TS Madison. A resposta surpreendeu: Law revelou que a artista achou a situação "engraçada" e a elogiou por nunca tentar podar sua personalidade, permitindo que ele seja autêntico.

"Ainda estou revelando alguns detalhes sobre o casamento. O mais incrível nela é que ela se tornou uma das maiores estrelas de cinema do mundo e nunca tenta me fazer ser algo que eu não sou", afirmou o stylist. "Eu saio por aí fazendo palhaçadas, brincando no tapete vermelho e tal, e ela diz: 'Nossa, você é louco'. Ela nunca, jamais tenta me mudar", completou.

O profissional ainda acrescentou que mantém uma relação de profunda confiança com Zendaya, ressaltando que ambos não veem problemas em ter conversas sinceras caso algo a incomode.

Tom Holland e Zendaya

Tom Holland e Zendaya por Reprodução/Redes Sociais
Zendaya e Tom Holland por Shutterstock
A atriz Zendaya por Reprodução/Getty Images
Tom Holland e Zendaya por Reprodução/Redes Sociais
Zendaya e Tom Holland por Shutterstock
Tom Holland por Reprodução/Getty Images
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Tom Holland e Zendaya por Reprodução/Redes Sociais

Ele também declarou que não se arrepende de ter comentado sobre a união de Zendaya e Holland, mas criticou quem o aborda apenas para tentar obter informações sobre a vida pessoal da atriz.

"Você não tem o direito, nem a permissão, nem a autoridade para me fazer perguntas sobre a vida pessoal daquela senhora", disse.

Até então, não havia registros públicos sobre o casamento dos atores. A confirmação oficial do matrimônio ocorreu apenas em junho, quando Tom Holland desmentiu imagens falsas geradas por inteligência artificial que simulavam o evento. Em entrevista à revista Esquire, o ator explicou que seus familiares não foram enganados pelas montagens porque todos compareceram à cerimônia real.

Além disso, o portal Page Six divulgou no mês passado que o casal realizou uma segunda celebração privada em um hotel de luxo em Surrey, na Inglaterra.

Veja o momento em que Law Roach comenta sobre casamento de Zendaya e Tom Holland: 

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Tags:

Casamento tom Holland Zendaya

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