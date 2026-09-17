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Você está lavando o cabelo demais: como limpar fios e couro cabeludo e qual a frequência recomendada

Pesquisa analisou hábitos de lavagem e encontrou melhores resultados entre pessoas que usavam shampoo cinco a seis vezes por semana

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:17

Mas a frequência pode mudar conforme oleosidade, textura dos fios, produtos usados e condições do couro cabeludo
Mas a frequência pode mudar conforme oleosidade, textura dos fios, produtos usados e condições do couro cabeludo Crédito: Pexels

A dúvida parece simples, mas divide opiniões no banho: lavar o cabelo todos os dias faz mal ou deixar vários dias sem shampoo é pior? Um estudo analisado recentemente ajuda a colocar essa discussão em perspectiva, e o resultado não combina muito com a ideia de que existe uma única frequência perfeita para todo mundo.

O que o estudo encontrou

A pesquisa, publicada em 2021, combinou dados observacionais e um experimento controlado com populações asiáticas sem doenças específicas do couro cabeludo.

Cabelos nutridos e sedosos

Cabelos sedosos e nutridos por Reprodução | Freepik
Cabelos sedosos e nutridos por Reprodução | Freepik
Cabelos sedosos e nutridos por Reprodução | Freepik
Cabelos sedosos e nutridos por Reprodução | Freepik
Cabelos sedosos e nutridos por Reprodução | Freepik
Veja dicas para os cabelos por Reprodução | Freepik
Veja dicas para os cabelos por Reprodução | Freepik
Cabelos sedosos e nutridos por Reprodução | Freepik
Cabelos sedosos e nutridos por Reprodução | Freepik
Veja dicas para os cabelos por Reprodução | Freepik
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Cabelos sedosos e nutridos por Reprodução | Freepik

Na análise epidemiológica, os melhores resultados objetivos e subjetivos apareceram entre pessoas que lavavam os cabelos cerca de cinco a seis vezes por semana.

Na etapa controlada, a lavagem diária também apresentou resultados melhores do que lavar apenas uma vez por semana, sem sinais objetivos de dano aos fios nesse nível de frequência.

Mas há um detalhe importante: o estudo foi financiado pela Procter & Gamble, informação que precisa ser considerada ao interpretar os resultados.

Então lavar o cabelo todo dia está liberado?

Não existe uma resposta que sirva para todas as cabeças. A frequência adequada pode mudar conforme a produção de oleosidade, a textura e o comprimento dos fios, os produtos utilizados e as condições do couro cabeludo.

Quem tem a raiz muito oleosa, por exemplo, pode se sentir melhor lavando diariamente ou em dias alternados. Já cabelos cacheados, crespos, descoloridos ou naturalmente secos podem precisar de intervalos maiores para evitar que o comprimento fique áspero.

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Ou seja, aquele conselho universal de “quanto menos lavar, melhor” também não conta toda a história.

O que acontece quando o couro cabeludo fica muito tempo sem lavar?

Ao passar dos dias, sebo, células descamadas e resíduos podem se acumular no couro cabeludo.

A região também entra em contato com partículas externas, como poeira, fumaça, poluição e pólen. Quando esse acúmulo fica excessivo, podem aparecer sensação de peso, coceira, odor e desconforto.

Outro estudo recente, com quase 4.800 participantes, encontrou uma associação entre maior frequência de lavagem e melhores condições relatadas de cabelo e couro cabeludo. Isso, porém, não significa que a frequência de lavagem seja necessariamente a causa dos resultados.

E aquela história de que lavar demais deixa o cabelo mais oleoso?

Essa é uma crença bastante comum: a ideia de que usar shampoo com frequência faria o couro cabeludo “entender” que precisa produzir ainda mais óleo.

O estudo citado não encontrou evidência desse mecanismo de compensação, no qual o shampoo estimularia diretamente uma maior produção de sebo.

Por outro lado, um shampoo muito agressivo pode deixar o comprimento áspero ou ressecado. Nesse caso, a questão pode estar relacionada à fórmula, à quantidade utilizada e aos cuidados depois da lavagem, e não apenas ao número de vezes que o cabelo é lavado.

O próprio cabelo pode dar algumas pistas

Em vez de seguir uma regra rígida, observar como o couro cabeludo e os fios respondem pode ajudar a encontrar uma rotina mais adequada.

  • Raiz oleosa poucas horas depois da lavagem: pode indicar necessidade de intervalos menores.
  • Coceira e acúmulo de resíduos: podem ser sinais de que é necessária uma limpeza mais frequente.
  • Pontas ásperas ou embaraçadas: pedem mais atenção ao condicionamento e uma lavagem mais delicada.
  • Cabelos cacheados e crespos: geralmente precisam de atenção especial à hidratação do comprimento.
  • Uso frequente de finalizadores: pode aumentar a necessidade de remover resíduos.

Afinal, quantas vezes por semana?

Entre os participantes avaliados no estudo, cinco a seis lavagens por semana apareceram como uma faixa favorável.

Isso não significa que todo mundo precise lavar o cabelo nessa frequência. Para algumas pessoas, a lavagem diária pode funcionar; para outras, três vezes por semana pode ser suficiente.

O ponto central é equilibrar a limpeza do couro cabeludo com a necessidade de evitar ressecamento excessivo do comprimento.

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Cabelo Lavagem Curiosidades

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