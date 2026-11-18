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'Você não pode ir': Paolla Oliveira é barrada em aeroporto após confusão com seu nome verdadeiro

Artista revelou o apelido que sua equipe usa para evitar aglomerações em lugares cheios

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07:24

Paolla Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira, de 44 anos, quase perdeu um voo por causa da diferença entre seu nome artístico e o de registro. Batizada como Paola Caroline Oliveira Silva, a atriz contou que a equipe de um aeroporto chamou por seu segundo nome enquanto ela esperava para entrar no avião.

O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira 1 de 27

Em entrevista ao podcast 40 Perguntas, apresentado por Giovanna Ewbank, ela explicou que os funcionários não perceberam que a passageira procurada já estava sentada ali perto. "Eu estava sentada na porta do embarque. A pessoa falou: 'Bom, Paolla Oliveira não deve estar nesse voo. Cadê a Caroline Silva?'. Começaram a chamar Caroline Silva, mas ela não anunciou. Ela estava esperando", relembrou a artista, rindo.

Em outra viagem, a artista passou pelo problema contrário ao mostrar o documento de identidade para embarcar. A passagem aérea tinha sido comprada com o nome famoso, mas o RG trazia o nome de batismo, o que barrou sua entrada no avião.

"Eu cheguei com a identidade e falaram: 'Não, querida, você não pode ir'. Eu falei: 'Mas sou eu, você está vendo?'. Deu uma confusão, eu consegui mudar", contou a atriz.

O uso do segundo nome também serve como disfarce quando a atriz anda por lugares muito cheios. A própria equipe da artista usa o apelido "Carol" para não chamar a atenção dos fãs. "Normalmente eles me chamam de Carol. 'Carol, Carol, Carol'. Não chamam de Paolla que é para não [chamar atenção]", explicou.