'Você nos ensinou a olhar para cima': esposa de Lito Sousa faz homenagem após morte do marido

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Heider Sacramento
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 20:28
A despedida de Lito Sousa ganhou um tom especial nas redes sociais nesta quinta-feira (1º). Após a morte do especialista em aviação, aos 59 anos, Mila Seidl publicou um vídeo com registros da vida ao lado do marido, da família e da trajetória construída por ele à frente do canal Aviões e Músicas.
Na homenagem, Mila resgatou diferentes momentos da história dos dois, desde o início do relacionamento até a chegada do filho, Malone. Ela também lembrou a importância que a aviação teve na vida de Lito e como o trabalho dele ajudou milhares de pessoas a enfrentarem o medo de viajar de avião.
O vídeo começa justamente com uma referência à forma como Lito costumava iniciar seus conteúdos. A partir daí, Mila apresenta o marido para além do personagem conhecido pelo público: um homem dedicado à família, trabalhador e que marcou a vida de quem acompanhava seu trabalho.
Lito Sousa
Entre os registros escolhidos pela empresária está uma cena de Lito ao lado de Malone, mostrando um avião próximo ao Aeroporto de Guarulhos. O momento reforça uma das relações mais importantes para o especialista: a de pai e filho.
Mila também voltou ao começo da própria história com Lito. Ela conheceu o especialista quando ainda enfrentava medo de voar e procurou o conteúdo produzido por ele em busca de explicações sobre viagens aéreas. A aproximação acabou levando ao relacionamento e, posteriormente, à construção de uma vida em comum.
A trajetória profissional também aparece na homenagem. O casal participou da criação e expansão de projetos como o Aviões e Músicas e o Lito Group, transformando o conhecimento técnico de Lito em conteúdo acessível para o público.
Para Mila, entretanto, a principal realização da vida a dois foi o nascimento de Malone. O menino, de 7 anos, aparece em diferentes momentos das lembranças reunidas no vídeo.
Na parte final, a empresária utiliza referências ao universo da aviação para elaborar a despedida. Ela relembra que Lito ajudou pessoas a olhar para o céu com menos medo e associa esse ensinamento ao legado deixado pelo marido.
Lito morreu após uma rápida evolução da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), enfermidade neurodegenerativa rara. Nas últimas semanas, ele enfrentou perda progressiva de movimentos e parte da visão, mas permaneceu lúcido durante o agravamento do quadro. Ele deixa Mila e o filho Malone.