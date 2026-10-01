LUTO

'Você nos ensinou a olhar para cima': esposa de Lito Sousa faz homenagem após morte do marido

Mila Seidl publicou um vídeo com registros da vida ao lado do marido, da relação com o filho Malone e da trajetória do especialista em aviação

Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 20:28

Mila Seidl se despediu de Lito Sousa em uma homenagem marcada por lembranças da família e da aviação Crédito: Reprodução

A despedida de Lito Sousa ganhou um tom especial nas redes sociais nesta quinta-feira (1º). Após a morte do especialista em aviação, aos 59 anos, Mila Seidl publicou um vídeo com registros da vida ao lado do marido, da família e da trajetória construída por ele à frente do canal Aviões e Músicas.

Na homenagem, Mila resgatou diferentes momentos da história dos dois, desde o início do relacionamento até a chegada do filho, Malone. Ela também lembrou a importância que a aviação teve na vida de Lito e como o trabalho dele ajudou milhares de pessoas a enfrentarem o medo de viajar de avião.

O vídeo começa justamente com uma referência à forma como Lito costumava iniciar seus conteúdos. A partir daí, Mila apresenta o marido para além do personagem conhecido pelo público: um homem dedicado à família, trabalhador e que marcou a vida de quem acompanhava seu trabalho.

Lito Sousa 1 de 7

Entre os registros escolhidos pela empresária está uma cena de Lito ao lado de Malone, mostrando um avião próximo ao Aeroporto de Guarulhos. O momento reforça uma das relações mais importantes para o especialista: a de pai e filho.

Mila também voltou ao começo da própria história com Lito. Ela conheceu o especialista quando ainda enfrentava medo de voar e procurou o conteúdo produzido por ele em busca de explicações sobre viagens aéreas. A aproximação acabou levando ao relacionamento e, posteriormente, à construção de uma vida em comum.

A trajetória profissional também aparece na homenagem. O casal participou da criação e expansão de projetos como o Aviões e Músicas e o Lito Group, transformando o conhecimento técnico de Lito em conteúdo acessível para o público.

Para Mila, entretanto, a principal realização da vida a dois foi o nascimento de Malone. O menino, de 7 anos, aparece em diferentes momentos das lembranças reunidas no vídeo.

Na parte final, a empresária utiliza referências ao universo da aviação para elaborar a despedida. Ela relembra que Lito ajudou pessoas a olhar para o céu com menos medo e associa esse ensinamento ao legado deixado pelo marido.