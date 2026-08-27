ASTROLOGIA

Você sabe o que é Mercúrio Cazimi? Fenômeno acontece hoje (27 de agosto) e pode mudar a vida destes 3 signos

A conjunção exata com o Sol pode trazer mais clareza, confiança e determinação para tomar decisões que estavam sendo adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 01:00

Signos e conjunção Sol-Mercúrio Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 27 de agosto de 2026, Sol e Mercúrio se encontram em Virgem em um dos momentos mais importantes do ciclo astrológico de Mercúrio. A conjunção exata, conhecida como Mercúrio Cazimi, acontece quando o planeta fica muito próximo do centro do Sol, formando uma configuração tradicionalmente associada a clareza mental e maior força para assuntos ligados à comunicação e às decisões.

Em Virgem, essa combinação ganha uma característica ainda mais prática. A tendência é perceber com maior nitidez o que precisa ser corrigido, organizado ou encerrado. Para alguns signos, isso pode representar uma mudança importante na maneira de enxergar a própria vida e, principalmente, na disposição para tomar as rédeas das próximas escolhas.

Os efeitos não significam que uma transformação acontecerá automaticamente. A proposta é aproveitar o momento de maior clareza para reconhecer o que já não funciona e agir de maneira mais consciente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode sentir que finalmente conseguiu organizar uma questão que vinha ocupando espaço demais na cabeça. O excesso de opiniões externas perde força e dá lugar a uma percepção mais segura sobre aquilo que você realmente quer.

O Mercúrio Cazimi pode favorecer decisões que estavam sendo adiadas. Se existe uma situação da qual você deseja sair ou uma mudança que vem sendo considerada há algum tempo, a clareza pode ajudar a transformar uma vontade em um plano concreto.

O mais importante é não deixar que o medo de desagradar outras pessoas faça você ignorar aquilo que já sabe sobre si mesmo. Você não precisa convencer todo mundo de que sua escolha é certa para poder segui-la.

Dica cósmica: antes de pedir mais uma opinião, pergunte a si mesmo o que você faria se não estivesse preocupado com a aprovação dos outros.

Perfume ideal para Gêmeos 1 de 4

Escorpião

Escorpião pode entrar em uma fase de maior firmeza mental. Uma situação que antes parecia confusa tende a ser encarada de maneira mais objetiva, ajudando você a separar aquilo que realmente importa do que apenas estava consumindo sua energia.

Existe também uma sensação de amadurecimento. Você pode perceber que não é mais a mesma pessoa que aceitava determinadas situações no passado, e essa constatação muda a maneira como encara os próximos passos.

O momento favorece escolhas mais conscientes e a disposição para abandonar distrações, relações ou hábitos que não combinam mais com a fase que você quer construir.

Em vez de tentar controlar cada detalhe do que vem pela frente, use essa clareza para definir uma direção. O restante pode ser ajustado no caminho.

Dica cósmica: não volte para uma situação apenas porque ela é familiar. Observe se ela ainda combina com quem você se tornou.

Perfume ideal para Escorpião 1 de 4

Capricórnio

Capricórnio pode sentir que alguma coisa importante está começando a ganhar forma, mesmo que ainda não seja possível enxergar exatamente onde isso vai levar.

A influência do Mercúrio Cazimi pode despertar uma confiança diferente. Em vez de depender de garantias externas, você pode começar a confiar mais na própria capacidade de conduzir uma mudança.

Esse sentimento pode estar relacionado a trabalho, projetos pessoais, estudos ou uma decisão que vinha sendo construída silenciosamente. O importante é não abandonar algo promissor apenas porque o resultado ainda não está completamente visível.

Você já fez boa parte da preparação. Agora, o desafio é reconhecer o momento de avançar e sustentar a escolha até que ela comece a produzir resultados.

Dica cósmica: nem toda mudança precisa ter o resultado final definido antes do primeiro passo. Às vezes, a clareza aparece enquanto você caminha.