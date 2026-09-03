COINCIDÊNCIA...

Você sabia? Além de Pedro Scooby, Cintia Dicker e Luana Piovani já namoraram o mesmo homem e quase se casaram com ele

Modelo e atriz viveram, em épocas diferentes, relacionamentos com o empresário Rico Mansur, que chegou a fazer planos de casamento com as duas

Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16:05

Cíntia Decker e Luana Piovani tiveram conversa pelo WhatsApp Crédito: Reprodução | Instagram

Cintia Dicker e Luana Piovani têm mais um ex em comum além de Pedro Scooby. Anos antes de se relacionarem com o surfista, as duas viveram romances com o empresário e jogador de polo Rico Mansur e chegaram a fazer planos de casamento com ele. As relações aconteceram em momentos diferentes e nenhuma terminou no altar.

Rico, hoje com 53 anos, ficou conhecido por frequentar as colunas sociais no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000 e por se relacionar com mulheres famosas. Entre os nomes ligados ao empresário estão Gisele Bündchen, Isabeli Fontana, Letícia Birkheuer e Isabela Fiorentino, além de Luana e Cintia.

Pedro Scooby e Cíntia Dicker 1 de 11

Luana Piovani e Rico Mansur mantiveram um relacionamento marcado por idas e vindas entre 2003 e 2006. Em 2004, a atriz chegou a engravidar, mas sofreu um aborto espontâneo.

Em 2006, os dois já falavam publicamente sobre casamento. Na época, Rico afirmou que eles se sentiam “praticamente casados” e que uma cerimônia serviria para oficializar a relação. A expectativa era de que o casamento acontecesse em 2007, mas o namoro chegou ao fim antes disso.

Rico Mansur Crédito: Ali Karakas

Cintia Dicker ficou noiva de Rico Mansur

Anos depois, foi a vez de Cintia Dicker se envolver com o empresário. Os dois se conheceram no início de 2012 e o relacionamento avançou rapidamente. Apenas cinco meses depois, Rico pediu a modelo em casamento.

Cintia chegou a falar publicamente sobre o noivado e iniciou os preparativos para a cerimônia. A modelo encomendou o vestido de casamento à estilista Lethicia Bronstein, mas os planos não seguiram adiante.

Em dezembro de 2012, apenas dois meses depois do noivado, Rico terminou o relacionamento com Cintia.

As histórias das duas voltariam a se cruzar por causa de Pedro Scooby. Luana começou a se relacionar com o surfista em 2011. Eles se casaram em 2013 e se separaram em 2019.

Publicações de Luana Piovani 1 de 3

No mesmo ano da separação, Scooby assumiu o namoro com Cintia. Os dois se casaram no civil em Portugal, em 2021, e planejavam realizar uma grande cerimônia na Bahia em outubro de 2022, mas a festa foi adiada após a gravidez de Aurora.