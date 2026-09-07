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Você sabia? Julio Iglesias foi goleiro do Real Madrid antes de se tornar um dos cantores mais famosos do mundo; carreira acabou após trágico acidente

Espanhol atuou nas categorias de base do clube

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 10:00

Julio Iglesias
Julio Iglesias Crédito: Reprodução

Muito antes de conquistar fama mundial como cantor, Julio Iglesias tinha outro sonho: seguir carreira no futebol. O espanhol atuou como goleiro nas categorias de base do Real Madrid durante a juventude, enquanto também estudava Direito em Madri.

A passagem pelo clube realmente aconteceu, embora existam versões diferentes sobre o nível alcançado pelo artista. Há relatos de que Iglesias teria defendido o Real Madrid Castilla, equipe B do clube, mas registros e depoimentos de antigos companheiros apontam com mais segurança sua atuação pelo Juvenil B. Por isso, não é correto dizer que ele chegou a ser goleiro profissional da equipe principal do Real Madrid.

Julio Iglesias

Julio Iglesias por Reprodução
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Julio Iglesias por Reprodução
Julio Iglesias por Reprodução
Julio Iglesias por Reprodução
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Júlio Iglesias por Reprodução
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Julio Iglesias por Reprodução

A trajetória no futebol, porém, terminou de maneira inesperada. Em 1963, quando tinha 19 anos, Julio Iglesias sofreu um grave acidente de carro em Madri. As consequências foram sérias e o jovem passou por um longo período de recuperação.

Segundo relatos do próprio cantor ao longo dos anos, os médicos chegaram a considerar a possibilidade de que ele não voltasse a andar normalmente. A recuperação levou bastante tempo e tornou inviável a continuidade de seus planos como jogador de futebol. Foi justamente nesse período que a música entrou definitivamente em sua vida.

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Como Julio Iglesias virou cantor

Durante a recuperação, Julio Iglesias ganhou uma guitarra de um enfermeiro. A ideia era que o instrumento ajudasse a exercitar suas mãos durante o período em que permanecia com a mobilidade comprometida.

Ele começou a aprender alguns acordes e, aos poucos, passou também a escrever músicas. O que inicialmente fazia parte de sua recuperação acabou abrindo caminho para uma carreira completamente diferente daquela que havia imaginado.

Em 1968, Julio Iglesias venceu o Festival Internacional da Canção de Benidorm com "La vida sigue igual". A conquista impulsionou sua carreira profissional e marcou o início da trajetória que o transformaria em um dos cantores espanhóis mais conhecidos do mundo.

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Do gol para os palcos

A mudança de rumo foi definitiva. Segundo o site oficial de Julio Iglesias, o cantor ultrapassou a marca de 300 milhões de discos vendidos ao longo da carreira, com gravações em 14 idiomas.

A curiosidade sobre seu passado no futebol, portanto, é verdadeira, mas com uma ressalva. Julio Iglesias realmente foi goleiro do Real Madrid na juventude, porém sua passagem comprovada ocorreu nas categorias de base. A afirmação de que ele chegou a atuar profissionalmente pelo time principal não encontra respaldo nos registros disponíveis.

O acidente que encerrou seu sonho no futebol acabou levando Julio a descobrir a música. Poucos anos depois, as luvas de goleiro dariam lugar à guitarra e aos palcos.

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