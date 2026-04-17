Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Você se entope de frango, ovo e outras proteínas e não cresce, mas esse erro escondido no seu prato explica tudo

Focar só em proteína pode estar travando seus resultados sem você perceber

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 16 de abril de 2026 às 16:37

Entenda o que realmente faz diferença para ganhar massa muscular de verdade
Entenda o que realmente faz diferença para ganhar massa muscular de verdade Crédito: Pexels

Você já pensou que, para ganhar massa muscular, basta comer mais frango, ovo ou tomar whey? Se sim, você não está sozinho. Essa é uma das ideias mais comuns, e também um dos maiores erros.

Saúde

Não é só proteína: o segredo está no equilíbrio do prato por Pexels
Seu resultado pode estar travado por um detalhe simples na alimentação por Pexels
Comer mais não resolve, comer melhor faz toda a diferença por Pexels
Alimentação balanceada por
Almoço tradicional brasileiro, com feijão, arroz e carne por Freepik
Um prato com todos os grupos alimentares por Imagem: Timolina | Shutterstock
1 de 6
Não é só proteína: o segredo está no equilíbrio do prato por Pexels

Agora se coloca no seu lugar: você treina, tenta comer melhor, mas os resultados não aparecem como esperado. Frustrante, né?

Talvez o problema não seja o treino. Pode estar no seu prato.

Quando o assunto é ganhar massa muscular, a alimentação precisa ser equilibrada.

Veja os 10 alimentos com maior quantidade de proteína

 10º Amendoim cru possui 27 g de proteína em 100 g. por Shutterstock
9° Tilápia cozida possui 22,2 g de proteína a cada 100 g. por Freepik
8º Queijo mussarela possui 23 g de proteína a cada 100 g. por
7° Atum em conserva em óleo possui 25,3 g de proteína a cada 100 g. por Shutterstock
6º Salmão grelhado possui 25,4 g de proteína a cada 100 g. por Imagem: New Africa | Shutterstock
5° Fígado bovino grelhado possui 29,9 g de proteína a cada 100 g. por Imagem: zefirchik06 | Shutterstock
4º Peito de frango sem pele grelhado possui 32 g de proteína a cada 100 g. por Shutterstock
3° Sardinha assada possui 32,2 g de proteína a cada 100 g. por Shutterstock
2° O patinho possui 35,9 g de proteína a cada 100 g. por Shutterstock
1º A proteína texturizada de soja possui 50 g de proteína a casa 100 g. por Imagem: Nedim Bajramovic | Shutterstock
1 de 10
 10º Amendoim cru possui 27 g de proteína em 100 g. por Shutterstock

Não é só proteína, é equilíbrio

A proteína é importante? Sim. Ela ajuda na reconstrução dos músculos depois do treino. Mas ela não trabalha sozinha.

O corpo também precisa de energia para treinar e crescer. E é aí que entram os carboidratos:

  • Dão energia para o treino
  • Evitam que o corpo use o músculo como combustível
  • Ajudam na recuperação
Sem isso, o resultado pode ser cansaço, queda de desempenho e dificuldade para ganhar massa.

O que realmente não pode faltar

Para quem quer ganhar massa, o segredo está na combinação dos alimentos.

Alguns exemplos que fazem diferença no dia a dia:

  • Proteínas: frango, ovos, carne, peixe
  • Carboidratos: arroz, batata, aveia, banana
  • Gorduras boas: abacate, azeite, amendoim
Esses grupos trabalham juntos para ajudar o corpo a crescer de forma saudável.

E o que isso muda pra você?

Muda a forma como você enxerga a alimentação.

Em vez de focar em um único alimento, você passa a olhar para o conjunto.

Talvez aquele prato simples, arroz, feijão, carne e legumes, seja muito mais eficiente do que parece.

E talvez o segredo não esteja em comer mais… mas em comer melhor.

O detalhe que muita gente ignora

Ganhar massa muscular não depende só de “quanto” você come.

Depende de como você combina os alimentos ao longo do dia.

Distribuir bem as refeições, manter constância e garantir variedade pode fazer mais diferença do que qualquer dieta radical.

Tags:

Saúde Fitness

Mais recentes

Imagem - BBB 26: após fim da aliança com Ana Paula, Milena dispara na enquete e vira a mais votada para sair

BBB 26: após fim da aliança com Ana Paula, Milena dispara na enquete e vira a mais votada para sair
Imagem - Ana Paula Renault e Milena rompem aliança no BBB 26 e se declaram adversárias; veja a briga completa

Ana Paula Renault e Milena rompem aliança no BBB 26 e se declaram adversárias; veja a briga completa
Imagem - Gilsons abre turnê mundial com show em Salvador nesta semana

Gilsons abre turnê mundial com show em Salvador nesta semana