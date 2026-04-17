Você se entope de frango, ovo e outras proteínas e não cresce, mas esse erro escondido no seu prato explica tudo

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 16 de abril de 2026 às 16:37
Você já pensou que, para ganhar massa muscular, basta comer mais frango, ovo ou tomar whey? Se sim, você não está sozinho. Essa é uma das ideias mais comuns, e também um dos maiores erros.
Saúde
Agora se coloca no seu lugar: você treina, tenta comer melhor, mas os resultados não aparecem como esperado. Frustrante, né?
Talvez o problema não seja o treino. Pode estar no seu prato.
Quando o assunto é ganhar massa muscular, a alimentação precisa ser equilibrada.
Veja os 10 alimentos com maior quantidade de proteína
A proteína é importante? Sim. Ela ajuda na reconstrução dos músculos depois do treino. Mas ela não trabalha sozinha.
O corpo também precisa de energia para treinar e crescer. E é aí que entram os carboidratos:
Para quem quer ganhar massa, o segredo está na combinação dos alimentos.
Alguns exemplos que fazem diferença no dia a dia:
Muda a forma como você enxerga a alimentação.
Em vez de focar em um único alimento, você passa a olhar para o conjunto.
Talvez aquele prato simples, arroz, feijão, carne e legumes, seja muito mais eficiente do que parece.
E talvez o segredo não esteja em comer mais… mas em comer melhor.
Ganhar massa muscular não depende só de “quanto” você come.
Depende de como você combina os alimentos ao longo do dia.
Distribuir bem as refeições, manter constância e garantir variedade pode fazer mais diferença do que qualquer dieta radical.