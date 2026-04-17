SAÚDE

Você se entope de frango, ovo e outras proteínas e não cresce, mas esse erro escondido no seu prato explica tudo

Focar só em proteína pode estar travando seus resultados sem você perceber



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 16 de abril de 2026 às 16:37

Entenda o que realmente faz diferença para ganhar massa muscular de verdade Crédito: Pexels

Você já pensou que, para ganhar massa muscular, basta comer mais frango, ovo ou tomar whey? Se sim, você não está sozinho. Essa é uma das ideias mais comuns, e também um dos maiores erros.

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Agora se coloca no seu lugar: você treina, tenta comer melhor, mas os resultados não aparecem como esperado. Frustrante, né?

Talvez o problema não seja o treino. Pode estar no seu prato.

Quando o assunto é ganhar massa muscular, a alimentação precisa ser equilibrada.

Veja os 10 alimentos com maior quantidade de proteína 1 de 10

Não é só proteína, é equilíbrio

A proteína é importante? Sim. Ela ajuda na reconstrução dos músculos depois do treino. Mas ela não trabalha sozinha.

O corpo também precisa de energia para treinar e crescer. E é aí que entram os carboidratos:

Dão energia para o treino

Evitam que o corpo use o músculo como combustível

Ajudam na recuperação Sem isso, o resultado pode ser cansaço, queda de desempenho e dificuldade para ganhar massa. Sem isso, o resultado pode ser cansaço, queda de desempenho e dificuldade para ganhar massa.

O que realmente não pode faltar

Para quem quer ganhar massa, o segredo está na combinação dos alimentos.

Alguns exemplos que fazem diferença no dia a dia:

Proteínas: frango, ovos, carne, peixe

Carboidratos: arroz, batata, aveia, banana

Gorduras boas: abacate, azeite, amendoim Esses grupos trabalham juntos para ajudar o corpo a crescer de forma saudável. Esses grupos trabalham juntos para ajudar o corpo a crescer de forma saudável.

E o que isso muda pra você?

Muda a forma como você enxerga a alimentação.

Em vez de focar em um único alimento, você passa a olhar para o conjunto.

Talvez aquele prato simples, arroz, feijão, carne e legumes, seja muito mais eficiente do que parece.

E talvez o segredo não esteja em comer mais… mas em comer melhor.

O detalhe que muita gente ignora

Ganhar massa muscular não depende só de “quanto” você come.

Depende de como você combina os alimentos ao longo do dia.