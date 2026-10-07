EQUILIBRIO

Você tem inteligência emocional necessária para o trabalho? Os hábitos que revelam como as pessoas lidam com pressão e conflitos

Alguns comportamentos ajudam a lidar melhor com pressão, conflitos e desafios no ambiente profissional



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 18:08

Saber controlar as reações diante de situações difíceis pode melhorar a comunicação no trabalho Crédito: Foto: Jopwell- Pexels

Saber manter a calma diante de uma situação difícil é apenas uma parte da inteligência emocional. No ambiente profissional, essa habilidade também aparece na forma como você recebe críticas, interpreta comportamentos e toma decisões sob pressão.

Reconhecer as próprias emoções, compreender o que outras pessoas estão sentindo e evitar reações impulsivas pode mudar a maneira como um profissional enfrenta conflitos e desafios.

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Uma meta-análise publicada na Human Resource Management Review, com 150 amostras independentes e 50.894 participantes, encontrou associações entre inteligência emocional e fatores como adaptabilidade de carreira, confiança para decisões profissionais, satisfação e comprometimento. Os pesquisadores, porém, não tratam esses resultados como prova de causalidade.

1. Percebem o que estão sentindo antes de reagir

A autoconsciência é uma das bases da inteligência emocional. Ela envolve reconhecer o que está acontecendo internamente antes de transformar uma emoção em uma atitude.

Isso pode ser especialmente importante depois de um feedback negativo, uma cobrança inesperada ou uma mudança de planos.

Em vez de responder imediatamente, a pessoa identifica se está frustrada, irritada, insegura ou preocupada. Essa pequena pausa cria espaço para escolher uma reação mais adequada.

No trabalho, alguns sinais podem ajudar nesse processo:

perceber alterações no humor;

identificar situações que provocam irritação;

reconhecer quando o cansaço está influenciando uma decisão;

separar emoção momentânea de um problema realmente importante.

2. Tentam compreender o que está acontecendo com o outro

Ter empatia não significa concordar com todas as atitudes de um colega. Significa tentar entender o contexto antes de decidir como responder.

Um profissional pode interpretar uma resistência como má vontade, quando, na verdade, a outra pessoa não entendeu uma proposta ou está preocupada com alguma consequência.

A mesma lógica vale para clientes, gestores e integrantes de uma equipe. Perguntar, ouvir e observar o contexto pode evitar conflitos que nasceriam apenas de uma interpretação precipitada.

3. Não deixam toda emoção virar ação

Sentir raiva não significa que você precisa responder com raiva. Da mesma forma, sentir ansiedade não quer dizer que uma decisão precisa ser abandonada imediatamente. A autorregulação aparece justamente nesse espaço entre sentir e agir.

Autoconsciência, empatia e autorregulação estão entre as habilidades associadas à inteligência emocional Crédito: Foto: Jopwell- Pexels

Uma pessoa emocionalmente preparada consegue reconhecer uma emoção sem permitir que ela determine automaticamente seu comportamento. Isso pode acontecer durante uma reunião tensa, uma negociação de prazo ou uma discussão sobre determinado projeto.

Uma estratégia simples é evitar respostas definitivas enquanto a emoção ainda está muito intensa. Em algumas situações, alguns minutos para organizar os pensamentos podem mudar completamente o tom de uma conversa.

4. Mantêm a direção mesmo diante da frustração

Nem sempre a carreira evolui na velocidade esperada. Uma promoção pode não acontecer, uma entrevista pode terminar em uma negativa ou um projeto pode não apresentar o resultado planejado.

Inteligência emocional não significa estar motivado o tempo inteiro. Significa conseguir recuperar a direção depois de uma frustração. A motivação, nesse caso, está relacionada à capacidade de continuar perseguindo objetivos mesmo quando os resultados demoram a aparecer.

Isso não significa ignorar decepções. Pelo contrário, reconhecer a frustração pode ajudar a entender o que precisa ser ajustado antes de continuar.

5. Sabem construir relações profissionais

isso, saber trabalhar em equipe pode ser tão importante quanto dominar conhecimentos técnicos. Comunicação, escuta, negociação e confiança ajudam a alinhar expectativas e encontrar soluções quando existem opiniões diferentes.

Esse comportamento também ganha importância conforme o profissional assume novas responsabilidades. Em cargos de liderança, por exemplo, não basta executar bem uma tarefa. É necessário coordenar pessoas, distribuir responsabilidades, defender ideias e lidar com diferentes perfis.

Por que a inteligência emocional importa no trabalho?

A inteligência emocional não substitui conhecimento técnico, experiência ou capacidade de execução. Ela funciona como uma competência complementar que influencia a maneira como essas habilidades são colocadas em prática.

Um profissional pode dominar uma determinada ferramenta, por exemplo, mas ainda precisar lidar com pressão, divergências, mudanças de prioridade e diferentes perfis dentro de uma equipe.

É justamente nesses momentos que comportamentos ligados à autoconsciência, empatia e autorregulação podem se tornar mais perceptíveis.