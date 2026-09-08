CURIOSIDADE

Você teria coragem? Cientistas criam biscoito feito a partir de componentes de resíduos de garrafa PET

Pesquisa transforma materiais agrícolas em componentes usados na criação de um novo alimento



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:11

Projeto foi desenvolvido pensando em missões espaciais e situações extremas, onde o acesso a comida pode ser limitado Crédito: (Rusty Bailey/Rusty BaileSIU Carbondale Communications)

Imagine abrir um pacote de biscoitos e descobrir que um dos ingredientes começou a vida como uma garrafa plástica. Parece coisa de filme, mas pesquisadores já estão testando uma ideia parecida, e ela foi pensada para situações em que conseguir comida pode ser um enorme desafio.

O projeto se chama µBites, pronunciado “microbites”, e propõe transformar resíduos plásticos e agrícolas em ingredientes para biscoitos. A ideia foi apresentada em 24 de agosto durante uma reunião da American Chemical Society, em Chicago.

Ameaça do microplástico 1 de 7

O plástico vira comida?

Antes de imaginar um biscoito recheado de plástico, existe um detalhe importante. Os pesquisadores não estão usando plástico bruto como ingrediente. O processo começa com a quebra de materiais à base de carbono, incluindo garrafas de PET e resíduos de plantas agrícolas, usando água e oxigênio sob altas temperaturas e pressão.

Depois, entram em cena microrganismos geneticamente modificados, especialmente diferentes tipos de leveduras.

Esses microrganismos utilizam os materiais quebrados e os transformam em componentes como proteínas, gorduras e ácidos. A mistura também recebe ingredientes tradicionais, como fibra, amido e adoçante, até chegar a uma massa que pode ser moldada por uma impressora 3D.

E o sabor?

A pesquisa também avançou nessa parte. Os cientistas conseguiram programar leveduras para produzir vanilina, composto responsável pelo sabor e pelo aroma da baunilha, além de betacaroteno, nutriente encontrado em alimentos como cenoura e outros vegetais e frutas.

A intenção é tornar o produto mais atraente para quem eventualmente precisaria consumi-lo.

Por enquanto, porém, ainda não existe uma fila de pessoas esperando para experimentar.

Os pesquisadores afirmam que os µBites são seguros para consumo de acordo com os dados obtidos pela equipe, mas ainda precisam de autorização institucional para realizar testes de sabor.

Até agora, participantes apenas sentiram o cheiro dos produtos impressos, e, segundo o estudo relatado pelo Smithsonian, eles aparentemente tinham um bom aroma.

Por que alguém faria um biscoito assim?

A ideia nasceu pensando em um cenário bastante distante da cozinha convencional: missões tripuladas ao espaço profundo.

Os pesquisadores trabalharam no projeto dentro do desafio da NASA voltado ao desenvolvimento de alimentos para astronautas durante viagens longas. Em uma missão a Marte, por exemplo, a tripulação precisaria lidar durante anos com recursos extremamente limitados.

É aí que o conceito ganha outro sentido.

Em vez de transportar tudo o que será necessário durante uma missão, a proposta é encontrar maneiras de aproveitar os resíduos disponíveis e transformá-los em novos recursos.

A mesma lógica poderia, segundo os pesquisadores, ser útil em zonas de desastre, onde o acesso a alimentos e outros recursos pode ser limitado.

A receita também aproveita resíduos agrícolas

O projeto não depende apenas de plástico.

Entre os materiais utilizados estão resíduos agrícolas, como partes de plantas de milho. Esses materiais também podem ser quebrados em moléculas menores e posteriormente aproveitados pelos microrganismos.

A equipe trabalha, portanto, com uma espécie de cadeia de reaproveitamento na qual materiais que normalmente seriam descartados passam por diferentes etapas até chegar a componentes que podem fazer parte do alimento.

Nem todo cientista está convencido

Apesar de chamar atenção, a proposta está longe de ser considerada uma solução definitiva para o problema do lixo plástico.

Jason Hallett, químico do Imperial College London que não participou da pesquisa, questionou a possibilidade de aplicar a ideia em grande escala. Para ele, a quantidade de plástico produzida no mundo é muito maior do que poderia ser transformada em biscoitos.

Outro pesquisador ouvido pela reportagem, Stephen Wallace, da Universidade de Edimburgo, considerou a demonstração interessante, mas destacou que ainda existem questões relacionadas à segurança, escala e aceitação do público.

E talvez esse último ponto seja um dos maiores desafios.

Porque uma coisa é saber que o plástico foi transformado por microrganismos em outras moléculas. Outra, bem diferente, é olhar para o produto final e pensar: “eu realmente comeria isso?”

Por enquanto, o biscoito ainda não chegou às prateleiras

Apesar de toda a aparência futurista, os µBites ainda estão longe de virar um produto comum de supermercado.

O pesquisador Lahiru Jayakody, da Southern Illinois University Carbondale, espera que os biscoitos possam estar disponíveis para consumo público dentro de alguns anos.