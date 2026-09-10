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Voltaram? Pedro Sampaio e ex-namorado surgem juntos e acendem boatos de reconciliação

DJ e estudante de moda haviam anunciado o término em dezembro de 2025 após quase três anos juntos

Kamila Macedo

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 20:53

Pedro Sampaio e Henrique Meinke Crédito: Reprodução/Instagram

Os rumores de uma possível reconciliação entre Pedro Sampaio, de 28 anos, e o estudante de moda Henrique Meinke, de 25, ganharam ainda mais força. Atração do Palco Mundo do Rock in Rio neste sábado (12), o DJ tem dado sinais de que deu uma nova chance ao amor.

O casal havia anunciado o término em dezembro de 2025, após quase três anos junto. No entanto, os boatos de que estariam ensaiando um retorno começaram após os dois serem vistos juntos em uma viagem recente.

Pedro Sampaio e Henrique Meinke 1 de 5

As suspeitas se intensificaram com a presença de Henrique em um vídeo divulgado nesta quarta-feira (9). O estudante de moda apareceu ao fundo das imagens gravadas nos bastidores do ensaio de Pedro no Rio de Janeiro para o festival, no momento em que Anitta fazia uma visita surpresa ao local.

Henrique Meinke em vídeo com Pedro Sampaio e Anitta Crédito: Reprodução/X

Pedro Sampaio é uma das atrações do segundo fim de semana do Rock in Rio, com apresentação agendada para este sábado (12), no Palco Mundo. Nomes como J Balvin, Maroon 5 e Demi Lovato também sobem ao palco na mesma data.