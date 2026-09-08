Voltaram? Publicação da ex de Matheus, dupla com Kauan, causa alvoroço nas redes sociais

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Felipe Sena
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15:40
Quatro meses após Matheus, dupla com Kauan, anunciar o fim do casamento com Paula Aires, causou a maior confusão nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (7), ao aparecer arrumada para curtir o show dos cantores em Brasília.
“Special Day (dia especial, em tradução livre) ✨”, escreveu ela na legenda da publicação em que aparece de look branco e cabelos soltos.
Matheus Aleixo e Paula
Nos comentários, fãs especularam uma reconciliação. “Voltaram?”, questionou uma pessoa. “Aeeee, acompanhando Matheuzinho, melhor coisa! Família reunida ♥️??”, celebou outro. “Ruim por ruim perdoe o pai dos seus filhos, formam uma família linda”, opinou uma terceira. “Que feliz de saber ❤️❤️❤️❤️❤️”, publicou mais uma.
Em maio deste ano, Matheus surpreendeu os fãs após a repercussão do fim de seu casamento com Paula, após 14 anos juntos. Bastidores do casamento vieram à tona, gerando polêmica.
De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, fontes próximas revelou que um dos casos envolvendo traição teria acontecido durante um show da dupla sertaneja na Villa Country, quando o cantor Matheus teria ficado com a cantora Brunna Bernardy.
Brunna ficou conhecida por causa de seu relacionamento conturbado com o jogador Deyverson, com quem teve uma filha. A relação terminou em meio a acusações públicas e disputas judiciais, incluindo questões de pensão e guarda.
Segundo a coluna, as polêmicas não param por aí. Segundo as fontes citadas pelo jornal, durante a gravação do DVD da dupla em Belo Horizonte, Matheus teria levado outras mulheres para o camarim, e a situação teria gerado um clima tenso nos bastidores. A situação teria levado a uma briga de Paula Aires com o cantor. O casal estava junto há 14 anos e tiveram dois filhos: Davi, de 10 anos, e João Pedro, de 7.
A separação do cantor com Paula Aires foi anunciada no sábado (2), e neste domingo (3), Matheus usou as redes sociais para fazer um desabafo após a repercussão do fim de seu casamento. A separação gerou especulações após a ex-esposa do sertanejo compartilhar um texto sugestivo sobre desgaste em relacionamentos.
O texto republicado por Paula Aires falava sobre os desafios do casamento, especialmente no meio artístico, citando rotina intensa, pressão e ausência como fatores que impactam a vida a dois.
“Nos dias atuais, o casamento tem perdido o seu verdadeiro valor. Muitos tratam uma aliança como algo fácil de substituir ou descartar. Mas construir uma família, gerar vínculos afetivos, compartilhar uma vida, criar filhos e carregar todas as responsabilidades que envolvem um lar é algo muito mais sério do que muitos imaginam. Quando se trata de um casal que vive no meio artístico, os desafios podem ser ainda maiores”, começa dizendo o texto compartilhado.
“São muitas viagens, compromissos, pressão, rotina corrida e ausência. E, mesmo sem perceber, tudo isso pode afetar profundamente a estrutura da família. Por isso, é preciso muito amor, maturidade, renúncia e sabedoria para que o pior não aconteça. A família continua sendo a base de tudo. E o casamento não é apenas uma união diante dos homens, mas também algo de grande importância no mundo espiritual. Infelizmente, hoje muitos lutam por sucesso, dinheiro e reconhecimento, mas deixam de lutar pela própria casa”, continua.
Por fim, diz: “Que Deus intervenha de maneira poderosa nessa situação, trazendo entendimento, cura e restauração. Que essa família permaneça firme sobre a rocha, e que essa fase difícil seja vencida com sabedoria, amor e direção de Deus. ‘Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Mateus 19:6′”.
Abalado, Matheus afirmou que pretendia se afastar das redes por um tempo e bloqueou sua conta no Instagram. “Como imaginei que seria: pessoas que sequer nos conhecem criando histórias e mentiras para ‘justificar’ o fim de um relacionamento que foi tão bonito e inspirador”, começou ele.
“Preciso me reerguer pra tentar encontrar o lugar onde me deixei. Definitivamente aqui não é um lugar seguro! Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Que Deus esteja comigo!”, completou.
Brunna se pronunciou sobre as informações divulgadas pelo Metrópoles e portal LeoDias. “Acabei de ser surpreendida com algumas fake news que estão rolando em sites de fofoca envolvendo o meu nome, muito me estranha de onde tiraram essa ideia/informação, alguma louca me envolveu nisso porque eu estava no show. Não vou citar nomes, porque o que a gente foca, expande. Para quem tá acompanhando, gente, eu fico passada de onde as pessoas tiram essas coisas”, disse.
A cantora disse que “nunca trocou duas palavras pessoalmente” com Kauan, mas que se trata de uma “pessoa conhecida da área do sertanejo”. “Eu estava lá sim para assistir ao show e saí com uma amiga e tenho provas disso, e essa pessoa que levantou essas fake news vão ter que provar o que estão dizendo, meus advogados já estão entrando em contato com ação, porque é sério. Não acreditem gente, é tudo mentira. Mais essa na minha vida”, concluiu.