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Voltaram? Publicação da ex de Matheus, dupla com Kauan, causa alvoroço nas redes sociais

Quatro meses atrás Matheus tinha anunciado fim de casamento após 14 anos de união

Felipe Sena

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15:40

Paula Aires e Matheus Aleixo Crédito: Reprodução | Instagram

Quatro meses após Matheus, dupla com Kauan, anunciar o fim do casamento com Paula Aires, causou a maior confusão nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (7), ao aparecer arrumada para curtir o show dos cantores em Brasília.

“Special Day (dia especial, em tradução livre) ✨”, escreveu ela na legenda da publicação em que aparece de look branco e cabelos soltos.

Matheus Aleixo e Paula 1 de 12

Nos comentários, fãs especularam uma reconciliação. “Voltaram?”, questionou uma pessoa. “Aeeee, acompanhando Matheuzinho, melhor coisa! Família reunida ♥️??”, celebou outro. “Ruim por ruim perdoe o pai dos seus filhos, formam uma família linda”, opinou uma terceira. “Que feliz de saber ❤️❤️❤️❤️❤️”, publicou mais uma.

Em maio deste ano, Matheus surpreendeu os fãs após a repercussão do fim de seu casamento com Paula, após 14 anos juntos. Bastidores do casamento vieram à tona, gerando polêmica.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, fontes próximas revelou que um dos casos envolvendo traição teria acontecido durante um show da dupla sertaneja na Villa Country, quando o cantor Matheus teria ficado com a cantora Brunna Bernardy.

Brunna ficou conhecida por causa de seu relacionamento conturbado com o jogador Deyverson, com quem teve uma filha. A relação terminou em meio a acusações públicas e disputas judiciais, incluindo questões de pensão e guarda.

Segundo a coluna, as polêmicas não param por aí. Segundo as fontes citadas pelo jornal, durante a gravação do DVD da dupla em Belo Horizonte, Matheus teria levado outras mulheres para o camarim, e a situação teria gerado um clima tenso nos bastidores. A situação teria levado a uma briga de Paula Aires com o cantor. O casal estava junto há 14 anos e tiveram dois filhos: Davi, de 10 anos, e João Pedro, de 7.

A separação do cantor com Paula Aires foi anunciada no sábado (2), e neste domingo (3), Matheus usou as redes sociais para fazer um desabafo após a repercussão do fim de seu casamento. A separação gerou especulações após a ex-esposa do sertanejo compartilhar um texto sugestivo sobre desgaste em relacionamentos.

O texto republicado por Paula Aires falava sobre os desafios do casamento, especialmente no meio artístico, citando rotina intensa, pressão e ausência como fatores que impactam a vida a dois.

“Nos dias atuais, o casamento tem perdido o seu verdadeiro valor. Muitos tratam uma aliança como algo fácil de substituir ou descartar. Mas construir uma família, gerar vínculos afetivos, compartilhar uma vida, criar filhos e carregar todas as responsabilidades que envolvem um lar é algo muito mais sério do que muitos imaginam. Quando se trata de um casal que vive no meio artístico, os desafios podem ser ainda maiores”, começa dizendo o texto compartilhado.

“São muitas viagens, compromissos, pressão, rotina corrida e ausência. E, mesmo sem perceber, tudo isso pode afetar profundamente a estrutura da família. Por isso, é preciso muito amor, maturidade, renúncia e sabedoria para que o pior não aconteça. A família continua sendo a base de tudo. E o casamento não é apenas uma união diante dos homens, mas também algo de grande importância no mundo espiritual. Infelizmente, hoje muitos lutam por sucesso, dinheiro e reconhecimento, mas deixam de lutar pela própria casa”, continua.

Por fim, diz: “Que Deus intervenha de maneira poderosa nessa situação, trazendo entendimento, cura e restauração. Que essa família permaneça firme sobre a rocha, e que essa fase difícil seja vencida com sabedoria, amor e direção de Deus. ‘Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Mateus 19:6′”.

Abalado, Matheus afirmou que pretendia se afastar das redes por um tempo e bloqueou sua conta no Instagram. “Como imaginei que seria: pessoas que sequer nos conhecem criando histórias e mentiras para ‘justificar’ o fim de um relacionamento que foi tão bonito e inspirador”, começou ele.

“Preciso me reerguer pra tentar encontrar o lugar onde me deixei. Definitivamente aqui não é um lugar seguro! Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Que Deus esteja comigo!”, completou.

Brunna se pronunciou sobre as informações divulgadas pelo Metrópoles e portal LeoDias. “Acabei de ser surpreendida com algumas fake news que estão rolando em sites de fofoca envolvendo o meu nome, muito me estranha de onde tiraram essa ideia/informação, alguma louca me envolveu nisso porque eu estava no show. Não vou citar nomes, porque o que a gente foca, expande. Para quem tá acompanhando, gente, eu fico passada de onde as pessoas tiram essas coisas”, disse.